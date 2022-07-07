籲停辦海峽、雙城論壇 民進黨團：政府對談才是正途

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（中央社記者王揚宇台北7日電）對於第14屆海峽論壇將於12日起在廈門舉行，及台北市長柯文哲認為應舉辦雙城論壇，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天質疑，這只會讓兩岸關係無法進入正常狀態，呼籲國民黨跟柯文哲應建議停辦。

鄭運鵬表示，如果真的要去，希望他們能直接告訴中國，應該是要跟台灣的民選政府談、政府跟政府談，這才是正途，才是對台灣國家利益、兩岸關係最好的方法。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、副書記長王美惠今天召開「兩岸政府對談才是正途」記者會，提出上述主張。

鄭運鵬說，全世界沒有哪個政黨可以跨越國家的分際跟立場，去跟另外一個國家的政黨、政府對談，那都是不對等的，而兩岸、台灣跟中國之間，最正確的是政府跟政府之間的對談，這才是正途。

鄭運鵬指出，國民黨應該要呼籲中國或共產黨，兩岸之間要變成兩國之間的政府與政府對談，這才是正辦，不管誰執政，中國及共產黨都應尊重台灣的執政者、正式的政府，這樣的對談才是正確的。

鄭運鵬表示，也不是像海峽論壇、雙城論壇這種走小路、開小門的作法，只會讓兩岸關係沒辦法進入正常狀態，呼籲國民黨跟柯文哲，應該建議停辦這些行為，要求中國用政府跟政府談，未來其他政黨有機會執政，還是政府跟政府談。

鄭運鵬說，即使民進黨現在是執政黨，但民進黨的任何人，也沒有資格代表台灣、中華民國，去跟中國的任何一個政黨、人談。

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此外，香港政府6日發布新聞公報，稱從台灣進口的芒果驗出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒，銷毀該批水果。

王美惠說，中共如果認為台灣進口的水果有毒，就必須拿出證明，而且國際有國際標準，中共不尊重國際的標準，但台灣是個很明理的國家；呼籲中共不要再打壓台灣農漁民，台灣都是拿出最好的東西出口到國外，中共不要浪費，「要不然會被雷公打死」。（編輯：翟思嘉）1110707