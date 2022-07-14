林智堅論文爭議事件 張善政：誠信比學問重要

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（中央社記者吳睿騏桃園14日電）國民黨桃園市長參選人張善政確診後，今天首度出席公開行程，對於林智堅的論文事件，他說，對政治人物來說，誠信比學問重要，講什麼其實不重要，重要的是民眾心裡那把尺。

張善政上午出席張氏宗親聯誼會暨市長參選人張善政張氏宗親後援會成立大會，現場的宗親頻頻高呼「凍蒜」為張善政加油打氣，同時也表示，會全力支持張善政參選桃園市長，場面相當熱絡。

張善政會前接受媒體聯訪，對於記者詢問民進黨桃園市長參選人林智堅論文風波，張善政表示，對政治人物來說，誠信比學問重要，講什麼不重要，重要的是民眾心裡那把尺，民眾覺得這個人有沒有誠信、值不值得支持，「民眾心裡怎麼想，比我怎麼想更重要」。

記者又問，在坊間民調中領先是否因論文事件影響，張善政指出，民調受很多因素影響，上上下下都是平常心看待，他將勤走基層，跟大家接觸，民調當做參考，目前身體狀況感覺很好，感謝支持者關心。

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對於外界關心，桃園市議會議長邱奕勝曾說雙方都很忙，「他忙他的選舉，我忙我的議會」，被外界認為心結未解，張善政說他不這麼認為，邱奕勝身為議長有其責任，當然要顧好議長工作。對於邱奕勝曾與林智堅一同參與廟會活動，張善政也表示平常心看待，相信整合會越來越好，不擔心。

對於記者詢問，在接受專訪曾提到這次選戰好像跟桃園市鄭文燦選。張善政表示，這樣的想法源自支持者，民眾覺得好像是鄭文燦在選第三任，他也跟桃園鄉親有共同的感覺；至於會不會擔心行政不中立，張善政沒有評論，僅認為鄭文燦會自行衡量尺度。（編輯：方沛清）1110714