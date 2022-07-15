強化海軍戰力 左營基地過港隧道工程啟動

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（中央社記者游凱翔台北15日電）海軍左營基地今天舉辦「N-WH計畫」過港隧道工程開工典禮，國防部常務次長李宗孝中將指出，這項建設對海軍作戰能力提升與戰力續存影響甚鉅，完工後，將有利海軍的軍力發揚，也提供漁民安全的作業漁場。

軍事新聞通訊社報導，海軍左營基地上午舉辦「『N-WH計畫』過港隧道工程開工典禮」，由李宗孝主持，並邀請高雄市副市長林欽榮等人出席，一同見證提升海軍重要軍港建設的開工儀式。

李宗孝表示，這項軍港建設工程，對於海軍作戰能力提升與戰力續存影響甚鉅，未來完工後，將有利海軍的軍力發揚，也提供漁民安全的作業海域及漁場，是共創雙贏的重要建設。

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李宗孝指出，施工品質必須與施工期程並重，同時務必做好安全管制措施，嚴防任何意外災害發生；過程中，應與地區漁會及居民充分溝通，落實敦親睦鄰工作，工程推展也必須靠相關單位與施工團隊共同合作；林欽榮指出，高雄市政府將盡全力支援，共同為有利於國家安全與發展的事務盡心。

「N-WH計畫」為「威海計畫」，根據國防部過去送達立法院的公開報告提到，由於海軍左營基地現僅有單一進出口，容易遭敵封鎖，為避免艦艇成攻擊目標、遇戰損，並考量戰時單艦分散靠泊，執行要港防空作戰，有效規劃各艦防空責任扇區並發揚火力，以及艦艇在最短時間出港，完成海上機動以滿足作戰需求等，因此興建第二港口，闢建第二港區及新增航道進出口。（編輯：蘇志宗）1110715