口罩政策再鬆綁？蘇貞昌指示滾動調整防疫措施

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（中央社記者賴于榛台北19日電）行政院長蘇貞昌今天表示，目前已開放室內外運動可免戴口罩，仍有部分民眾在室外高溫運動時配戴口罩，除感謝民眾配合防疫政策，請指揮中心考量疫情發展、逐步邁向正常生活，在疫情穩定可控並呈現下降趨勢前提下，適時滾動調整防疫措施。

行政院長蘇貞昌上午召開擴大防疫會議，行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，指揮中心報告指出，全球疫情上週增加14%，因值暑期旅遊季節，國際傳播風險增大，全球報告Omicron亞型BA.4及BA.5病例持續增加。

本土疫情部分，指揮中心表示，近一週新增本土病例數呈緩降趨勢，輕症及無症狀比例維持在99.55%，目前仍為廣泛社區流行，台灣已檢出7例Omicron亞型BA.5本土病例，且暑假期間人流增加，須關注對疫情的影響。

指揮中心也說，入境採檢陽性率連續5週上升，上週整體採檢陽性率為3.63%，另境外移入病例中持續檢驗出BA.4及BA.5變異株，將持續關注並監測變異株對疫情的影響。

疫苗部分，指揮中心表示，疫苗接種人口涵蓋率第1劑為91.5%，第2劑為85.5%，第3劑為70.9%，目前疫苗數量充足；今天也將函送滿6個月至5歲幼童莫德納疫苗接種作業相關須知，並請地方政府衛生局自21日推動接種作業，安排、指定具專業合約醫療院所團隊執行接種服務。

指揮中心指出，自調升入境總量管制為每週4萬人後，截至17日止，平均每週入境3.1萬人，其中15日單日入境5300人為近期高峰，尖峰時段入境通關作業時間約3.5小時，未來將持續檢討相關入境通關及交通作業。

蘇貞昌聽取後說，本土疫情下降，輕症及無症狀比例也維持在99.55%，可見疫情相關發展仍在指揮中心掌握中。

蘇貞昌也提醒，未來滿6個月至5歲幼童的疫苗施打，請指揮中心與地方政府妥適規劃期程、動線及數量，尤其正值夏季酷暑期間，每個小朋友都是父母的心肝寶貝，請指揮中心務必掌握、緊盯動線以及相關教育訓練等措施，若有不足的地方立即反映、即刻補強。

內政部次長陳宗彥卸任指揮中心副指揮官，蘇貞昌說，感謝陳宗彥為防疫成績定下良好根基，而疫情新階段除持續堅守防疫工作，也須兼顧經濟、貿易以及商業發展，衛福部次長、指揮中心指揮官王必勝已向行政院報告規劃副指揮官人選，將在適當時間對外公布。（編輯：張均懋）1110719