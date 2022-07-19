歐洲議會副議長訪台 民進黨：台灣人民感受友誼之手

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（中央社記者葉素萍台北19日電）民進黨發言人謝佩芬今天說，歐洲議會副議長畢爾率團抵達台灣，這是歐洲議會高層首度正式訪問台灣，誠摯歡迎畢爾不遠千里而來，畢爾提到「歐洲與台灣是民主自由陣營的一家人」，讓台灣人民深刻感受到歐洲議會伸出的友誼之手。

謝佩芬今天透過新聞稿表示，台灣與歐盟近來互動熱絡，民進黨誠摯歡迎歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）不遠千里而來，展現雙方友好情誼。

謝佩芬表示，畢爾一番「歐洲與台灣是民主自由陣營的一家人」的話，讓台灣人深刻感受到歐洲議會伸出的友誼之手。這是繼去年11月歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」（INGE）特別委員會首度籌組官方代表團訪台後，畢爾再度展現歐洲議會對台灣的堅定支持。

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謝佩芬說，歐洲議會今年以來已經通過7份友台文件，包括本月5日通過「歐盟印太戰略之貿易及投資面向」友台報告、7日接續通過「歐盟及捍衛多邊主義」報告，內容特別納入支持台灣以觀察員身分有意義參與多邊機構的相關會議、機制及活動。

謝佩芬表示，民進黨感謝歐洲議會對台灣的高度關注與支持，值此國際局勢變動之際，民主陣營的一家人之間的緊密交流與合作，更能彰顯民主、自由價值的可貴。（編輯：郭無患）1110719