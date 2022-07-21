台歐關係升溫但從未訪德 吳釗燮：不是我不想去

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外交部長吳釗燮（圖）21日出席「歐洲議會畢爾副議長訪問團記者會」表示，這是歐洲議會現任副議長首次以官方身分訪問台灣，這次來訪反映歐洲和台灣更加強健的關係。中央社記者張皓安攝 111年7月21日

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（中央社記者黃雅詩台北21日電）外交部長吳釗燮今天回應外國媒體提問時表示，他擔任外長以來沒有訪問過德國，不是因為他不想去，是因為需要雙邊政府達成默契，若有機會他很樂意前往，但何時或以何種方式成行，目前皆無法確認。

吳釗燮今天在外交部與訪台的德國籍歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）舉行聯合記者會。外媒記者詢問，台歐關係升溫，吳釗燮已成功訪問歐洲的布拉格、斯洛伐克、布魯塞爾，但未訪問過德國，聽說德國有「不歡迎台灣高層訪問」的實質禁令，吳釗燮是否考慮以受邀演講等名義訪德，測試這個禁令是否真的存在？

吳釗燮回應指出，他當外長後沒訪問過德國，不是他不想去，是訪問需要有雙邊政府默契，如果受邀演講或有其他機會訪問德國，他當然很樂意去，但需要透過雙方政府協商，現在他不能說將何時或如何去。

吳釗燮表示，他去訪問斯洛伐克等其他國家的背景是因為，現在有更多歐洲國家逐漸了解民主台灣與中國的差別，尤其中東歐在1989年前受共產統治，一些波海與北歐國家也有類似情況，因此他們很能理解支持台灣的情況。

吳釗燮表示，除了促進官員互訪，文化經貿等合作也加強雙邊彼此認識，他出訪是盼藉此讓歐洲直接聽到台灣的聲音，更了解台灣。

吳釗燮在致詞時表示，畢爾是歐洲議會現任副議長首次以官方身分訪問台灣，反映台灣與歐洲更加強健的關係，也顯示理念相近的民主夥伴，有能力共同反制威權主義擴張。（編輯：蘇志宗）1110721