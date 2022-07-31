陳時中提捷運政見 黃珊珊籲正視缺工缺料問題

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台北市副市長黃珊珊（中）31日出席「萬芳商圈–萬芳宴發表會」後受訪表示，公共工程標無法招標出去，就算開支票說可以幾年完成，這都是緣木求魚，重點在於能否讓相關營造業的缺工、缺料問題有效解決，而不是參選人間的口水。中央社記者黃麗芸攝 111年7月31日

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（中央社記者黃麗芸台北31日電）民進黨台北市長參選人陳時中提出8年完成捷運路網願景。台北市副市長黃珊珊表示，捷運北環、南環段早已規劃和編列預算，但因缺工、缺料而多次流標，這是國家級公共工程問題。

黃珊珊今天下午出席「萬芳商圈-萬芳宴發表會」，會後接受媒體聯訪時表示，捷運東環段（規劃路線行經中山、內湖、松山、信義及文山區）正在送中央核定，若中央早點核定也許可以早點計畫。

話鋒一轉，黃珊珊指出，其實重點是在於北環段和南環段，台北市政府早就規劃好、預算也已編列，但主要受近兩年缺工、缺料問題，已流標多次，即便將預算增加近50%，仍然沒辦法順利招標，認為現在已經不是單純開支票的問題，而是必須要務實面對為何現在缺工、缺料如此嚴重，這是一個國家級公共工程問題，不只是台北市的問題。

她說，公共工程標沒辦法招標出去，就算開支票說可以幾年完成，這都是緣木求魚，重點在於現在能否讓相關營造業的缺工、缺料問題有效解決，而不是參選人間的口水問題。

陳時中近日接受媒體專訪時表示，內湖交通是歷史共業，自己若當選後的第一要務就是要改善內湖交通，並喊出8年完成民生汐止線、環狀線等捷運路網。

媒體問，陳時中近來似乎將台北市長柯文哲視為第4組台北市長參選人？黃珊珊僅說，每人將自己的事情做好，說清楚、講明白，要批評沒有問題，但要拿出解方。

對於陳時中昨天公布競選主視覺，各界看法不一。黃珊珊表示，每個人推出的東西都會被批評，這很正常，因為每人的「眉角」都不同、喜好也不同，若覺得不錯的就提出訴求，端看市民接受程度，不用去批評任何人，或許她自己所提的也有人會不喜歡，只要將想表達的事情說清楚就好。

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另一方面，媒體問，近來民進黨桃園市長參選人林智堅的論文事件鬧得沸沸揚揚。黃珊珊笑說，自己有考研究所，也修完所有學分（後因考慮陪小孩成長而放棄寫論文），但覺寫論文一事真的要評估自己的能力，若真的寫了就好好查清楚，這沒什麼好爭執的。

黃珊珊說，既然台大成立學術倫理審定委員會，就盡快查明清楚，否則這對學校傷害影響也太大。（編輯：李亨山）1110731