8年蓋完捷運挨批信口開河 陳時中：市長要有勇氣

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（中央社記者陳昱婷台北31日電）民進黨台北市長參選人陳時中提出8年完成捷運路網願景，遭台北市長柯文哲質疑是信口開河。陳時中今天說，他知道這相當困難，但當市長要有決心跟勇氣，才能讓市民享受成果。

陳時中今天下午在立委莊瑞雄陪同下出席「阿中與你相見歡」活動，替內湖南港區議員參選人王孝維站台，內政部長徐國勇也到場表達支持，4人一起手沖濾掛式咖啡，端給台下民眾品嚐。

陳時中致詞表示，他的競選標語是「把事做好」，卻被一個市長參選人說他以前沒做事、現在才說要把事做好，不過「把事做好」是在跟現在的市府比較，至於批評他的這個人因為沒做過事情，所以無從比較起。

陳時中指出，他是發自內心地要踏踏實實把該做的事情做好，若當選一定是一步一腳印來拚，不會「答喙鼓」（鬥嘴），因為事情做好比較要緊，讓台北更好、台灣共好。

陳時中會後接受媒體聯訪，對於台北市長柯文哲稱他喊8年蓋完捷運是信口開河表示，他有邀請專家做過評估，知道這是相當困難的挑戰，但當市長就要有接受挑戰的決心跟勇氣，才能讓市民享受到快速且有效率的市政成果。

國民黨台北市長參選人蔣萬安今天對於陳時中強調「把事做好」說，陳時中從指揮官位子「落跑」，還阻擋民間團體進口疫苗，「這樣有把事情做好嗎」、「陳時中是不是誤會了什麼」。

陳時中與王孝維合體完後，趕赴下一場行程替大安文山區議員簡舒培站台，由主辦單位圍上客家領巾，代表背負起替客家鄉親爭取更多福利的期待。

陳時中致詞時用不太流利的客語斷斷續續地說，「大家好，我是台北市長參選人陳時中，拜託大家，謝謝，承蒙您。」接著轉換回國語表示，明天對手就會說他是為了選舉才開始說客家話，「不過人是這樣，50元、5萬元都是有心，重視文化就從自己開始學習。」

陳時中表示，大安文山區的客家鄉親特別多，他其實也是四分之一的客家人，未來他會加強這一塊的母語教育，甚至做為示範區域，讓各個族群與團體的文化欣欣向榮，呼籲台灣人在這塊土地一起努力。（編輯：李錫璋）1110731