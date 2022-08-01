裴洛西會否抵台 外界聚焦2日晚間

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（中央社台北1日綜合外電報導）美國眾議院議長裴洛西究竟是否訪台受高度關注。前美國官員及美媒專欄作家直言，裴洛西一行會在訪問馬來西亞後，最快2日晚間抵台。CNN引述官員說法，稱裴洛西會在台灣過夜。

裴洛西（Nancy Pelosi）辦公室昨天公布訪問行程指出，國會代表團前往印太地區訪問，包括新加坡、馬來西亞、南韓和日本。此行聚焦印太地區安全、經濟夥伴關係和民主治理。

新加坡外交部表示，裴洛西一行於8月1、2日兩天訪問新加坡，期間將拜會新加坡總理李顯龍、總統哈莉瑪（Halimah Yacob）等政要。2日下午出席新加坡美國商會舉辦的酒會，訪團結束首站新加坡行程後，預計前往馬來西亞。

曾於2011年至2018年擔任美國國防部中國、台灣和蒙古辦公室主任的唐安竹（Drew Thompson）昨天推文表示，雖然裴洛西已公開的行程未提及台灣，但這並不代表代表團「不會在非官方的基礎上停留台灣」。

他推測，裴洛西一行可能會在訪問馬來西亞後，以非正式方式中途停留台灣。

目前人在新加坡訪問的裴洛西今天傍晚面對媒體詢問，仍未回應是否訪台。

美國有線電視新聞網（CNN）引述不具名台、美政府高官說法報導，裴洛西將造訪台灣，但時間還不清楚。

CNN引述的台灣官員表示，預料裴洛西會在台灣過夜，目前還不清楚裴洛西何時到達台北。美方官員則說，國防部官員正全天候監控中國在區域內的動作，並規劃保護裴洛西的安全。

「華盛頓郵報」專欄作家羅金（Josh Rogin）引述外交圈消息人士指出，裴洛西訪台計畫預期會落在她亞洲行前半段。

羅金之後更推文直言，裴洛西一行會在訪問馬來西亞後前往台灣，時間可能是2日晚間或3日上午。

韓國國會議長金振杓（Kim Jin-pyo）辦公室1日表示，金振杓本週稍晚將與美國聯邦眾議院議長裴洛西會面，商討區域安全和經濟合作等議題。韓聯社引述金振杓辦公室指出，金振杓和裴洛西預定4日上午會談，會後將舉行聯合記者會，之後共進午餐。

裴洛西計劃訪台一引發北京強烈反彈，日前才訪問新加坡離開、轉往南海的美軍航艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）最近被發現離開南海，進入菲律賓海域。

日經亞洲（Nikkei Asia）今天報導，美國軍方正將航空母艦和大型飛機等軍事資源移往更靠近台灣的地方。

目前位處台灣周邊地區的美國海軍資源包括雷根號、沖繩附近的黎波里號（USS Tripoli）兩棲突擊艦，以及前沿部署在日本佐世保附近的美國號（USS America）兩棲攻擊艦。

此外，在太平洋較遠處，林肯號（USS Abraham Lincoln）航艦、艾薩克斯號（USS Essex）兩棲攻擊艦與其他36艘戰艦及3艘潛艦，正在夏威夷參加預定於4日結束的環太平洋軍事演習（RIMPAC）。

航班追蹤網站也顯示，2架HC-130J「戰王II」（Combat King II）搜救機及9架KC-135空中加油機（KC-135 Stratotanker）已從阿拉斯加州的安克拉治（Anchorage）飛抵日本沖繩。（編輯：陳亦偉、戴雅真）1110801