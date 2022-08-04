論壇發言遭指親中 張善政批民進黨抹紅

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國民黨桃園市長參選人張善政（中）4日晚間受訪時，被問及如何看待中國近日採取的一系列動作，張善政表示，任何人都期待海峽兩岸和平，或是區域和平，不樂見有這種動作，希望對岸能夠節制一下。（國民黨桃園市長參選人張善政競辦提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年8月4日

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（中央社記者吳睿騏桃園4日電）國民黨桃園市長參選人張善政去年5月參加論壇的發言遭指為親中言論，張善政今晚澄清指出，民進黨每到選舉就抹紅對手，代表民進黨心中著急；至於黨內的整合，沒問題。

張善政今晚前往大溪區出席關聖帝君聖誕慶典感恩餐會，並接受媒體聯訪。記者詢問，如何看待中國近日採取的一系列動作。

對此，張善政表示，任何人都期待海峽兩岸和平或是區域和平，不樂見有這種動作，希望對岸能夠節制一下。

媒體追問，對於去年5月在論壇上的發言遭人指稱為「要台灣科技業趕快跑去中國」的看法。

張善政回答，當時是應邀出席「兩岸關係與國際政經情勢之展望」論壇，他還原說法是「科技發展需要市場規模、經濟規模，大陸市場這麼大，科技發展不去利用對岸的市場，厚植我們的實力，如果不這樣想的話，頭殼有問題。」

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他指出，已透過新聞稿及在臉書（Facebook）澄清，民進黨每到選舉就想抹紅對手，民進黨打他的力道越大，就證明越替民進黨桃園市長參選人林智堅著急，但相信鄉親眼睛是雪亮的，不會被民進黨的烏賊戰術迷惑，知道誰才是最好的參選人。

有關國民黨內整合，張善政說，近日在各公開活動中都可看到黨籍議員與他相當熱絡，桃園市議長邱奕勝及國民黨立委呂玉玲兒子、桃園市議員參選人陳韋曄也大方與他合照，證明外界質疑的整合有問題都不是事實，這些言論是錯誤的。（編輯：戴光育）1110804