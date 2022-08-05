張善政公布發言團 主打在地青年與活力

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（中央社記者葉臻桃園5日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天公布「靚桃園」青見發言團，成員平均年齡不到30歲，主打青年、在地與活力，其中包括桃園市議會議長邱奕勝的秘書，象徵國民黨在桃園的整合。

張善政下午出席「眷村固本啟航列車」行程，並公布競選團隊「靚桃園」青見發言團，成員平均年齡不到30歲，6名成員分別來自媒體、政治幕僚、議會秘書、直播主、國會助理以及在地青年團員等不同領域。

張善政表示，很高興有這群青年夥伴一起為桃園打拚，「期待有更多年輕世代一起站出來關心桃園、參與桃園的改變」，也歡迎民眾一起來參與他們的青年議題活動。

張善政競選辦公室指出，之所以取名「青見發言團」，是因為寄望這群「青」年有創「見」，而青見，組合起來是「靚」，因此，也希望發言團可以「靚」桃園。

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張善政競選辦公室表示，團隊成員邱繼泰今年29歲曾是棒球國手，目前擔任邱奕勝的秘書；27歲的何元楷原本是前台北市議員羅智強辦公室的發言人；今年40歲的曾俊豪從事媒體業超過15年。

此外，周羿希有豐富的政治幕僚經驗，老家在八德與大溪交界的眷村；曾主卿目前是直播主，有一半的客家血統，把桃園視為第二故鄉；23歲的湯棋媛則是最年輕的成員，目前擔任國民黨中央青年團執委、TKY桃園市青年團執行長，是中壢在地女孩。（編輯：方沛清）1110805