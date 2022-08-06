外交部：全球逾300名國會議員挺台 批中國軍事恫嚇

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共軍持續在台灣周邊海域軍演，外交部6日表示，由衷感謝許多理念相近友好國家的立法部門為台灣發聲。圖為外交部長吳釗燮。（圖取自twitter.com/MOFA_Taiwan）

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（中央社記者游凱翔台北6日電）共軍持續在台灣周邊海域軍演，外交部今天表示，由衷感謝許多理念相近友好國家的立法部門為台灣發出正義之聲，迄今國際已有超過300名國會議員陸續以推文或投書等方式，支持台灣及抨擊中國軍事威嚇。

外交部下午發布新聞稿表示，針對中國無視多國政府的譴責和關切，以及要求立即停止軍演的呼籲，連日在台灣周邊海域進行海空演訓，發射多枚彈道飛彈，並派遣多批次機艦入侵台灣防空識別區和逾越海峽中線，刻意持續升高軍事威脅，片面破壞台海現狀並危及區域安全。

外交部再度予以最嚴厲譴責，並嚴正要求中國政府理性自制，立刻停止持續升高緊張情勢以及無端恫嚇台灣人民的各種挑釁行徑。

外交部指出，除了台灣政府已致謝的「七大工業國集團」（G7）外長、「東南亞國協」（ASEAN）外長會議分別發表的共同聲明，強力公開支持民主台灣，美國、日本、澳大利亞昨天發表外長聯合聲明，敦促中國立即停止軍演；歐盟執委會副主席兼外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）也再次強調，不接受以武力片面改變現狀。

外交部說明，台灣由衷感謝許多理念相近友好國家的立法部門為台灣發出正義之聲，迄今國際社會已有超過300名國會議員陸續以推文或投書等多元方式，表達對台灣的支持以及抨擊中國對台灣的軍事威嚇。

外交部強調，中國對台灣的每一次恫嚇脅迫，都讓台灣再一次見證全球民主陣營團結對抗威權、守護民主的決心；台灣會善盡國際責任，沉著應對中國無端而起的軍事威脅，堅定捍衛主權與國家安全，堅守民主自由防線。

外交部呼籲，國際社會共同譴責中國非理性的軍事挑釁，片面破壞台海現狀，對區域安全構成嚴峻挑戰，同時籲請世界各國持續聲援民主台灣及關切台海和平，共同遏止威權主義的擴張與侵略，維護以規則為基礎的國際秩序，並捍衛印太區域的自由開放。（編輯：林克倫）1110806