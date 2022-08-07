合體邱奕勝呂玉玲 張善政：代表藍軍團結整合

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（中央社記者吳睿騏桃園7日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天出席龍潭區城市盃籃球三對三鬥牛，合體桃園市議會議長邱奕勝及立委呂玉玲，3人拍照時緊握彼此的手高喊凍蒜，張善政說，這代表藍軍的團結與整合。

張善政上午前往龍潭區，受邀出席城市盃籃球三對三鬥牛賽，在國民黨市議員徐玉樹的邀請促成下，張善政從提名國民黨桃園市長參選人後，首度在公開場合與呂玉玲及邱奕勝三人「合體」，現場參與活動的人員更高喊年底一起「投藍」，並祝張善政與邱奕勝等人「凍蒜」。

張善政會後接受媒體聯訪，他表示，已經跟媒體朋友說過，國民黨的整合逐漸一步一步到位，今天就是一個最好的證明，在活動的場合與邱奕勝及呂玉玲合體，不但代表藍軍的整合，也代表國民黨對青年人活動的支持。

第一次跟張善政合體的呂玉玲說，其實每個人都在跑活動，今天碰到是很自然的，尤其是國民黨有非常多優秀的市議員跟里長，當然還有市長參選人張善政，一起團結拚勝選，相信大家給力量，會把市政做得更好。

呂玉玲指出，國民黨就是要團結，未來張善政當選市長之後，國民黨會跟地方一起合作，在中央爭取更多的經費來建設桃園。

邱奕勝表示，國民黨推出的張善政，是最優秀的一名參選人，相信桃園的市民一定會全力支持張善政來當桃園市的市長。（編輯：張銘坤）1110807