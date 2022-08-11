唐鳳：公共場域電子看板等產品不能危害資安
2022/8/11 14:39（8/11 15:08 更新）
台鐵新左營站一處廣告看板3日上午出現詆毀裴洛西的攻擊性字眼，經初步調查，受影響看板是商用出租看板，系統內有使用中國軟體，推播系統疑遭入侵。（民眾提供）
（中央社記者賴于榛台北11日電）為防止訊息戰、心理戰，行政院政務委員、數位部候任部長唐鳳今天表示，近日正修訂相關法規，並提供指引，未來公共場域電子看板等資通產品或服務，不能危害資通安全。
唐鳳日前接受中央社專訪時表示，正著手修訂各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則，透過調整與業者的契約，避免公共場域的電子看板遭駭，傳播心理病毒；相關規範範圍，將包含中央政府、地方政府、行政法人、公共設施、台鐵、高鐵、捷運等處。
唐鳳今天出席政院會後記者會時表示，上述原則正進行法制作業，很快就會宣布。
她說，規範的主要精神，就是公共場域中的資通設備若能讓不特定多數人看到、聽到，就不能使用危害資通安全的產品，且這個產品的定義，包含系統與服務；相關場域的定義目前持續盤點中。
唐鳳指出，相關法制作業將提供指引，確保能在限期內更新合約。
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