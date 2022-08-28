日本自衛隊退役將領出書 談台灣有事日本有事

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（中央社記者游凱翔台北28日電）日本自衛隊退役中將撰寫「台灣有事，日本眼中的台灣地緣重要性角色」一書今天發表，學者陳永峰與談表示，此書顯示「若不把台灣當作前線，日本就非得變成前線」心理，只有台灣有事，才能檢驗美國可能作為。

燎原出版社今年將2020年在日本出版的「台灣有事與日本安全保障」一書翻譯成中文版，台灣版書名為「台灣有事，日本眼中的台灣地緣重要性角色」。此書由4名日本自衛隊退役中將撰寫，分別是日本前航空自衛隊尾上定正與小野田治中將、日本前陸上自衛隊渡部悅和中將、日本前海上自衛隊中將矢野一樹。

出版社今天下午在中山地下街舉行新書發表會，邀請東海大學日本區域研究中心主任兼執行長、京都大學法學博士陳永峰分享台日相關議題。

陳永峰表示，此書在令和元年撰寫，顯示「台灣有事、日本有事」這個概念，已存在日本存一段時間，安倍去年接受國策研究院邀請，透過視訊演講時再度提出，進一步引起民眾注意。

談及作者的軍事背景，陳永峰指出，這4名作者都是在軍事前線服役且經驗豐富的日本中將，他們在書中認為，台灣對中國銳實力抵抗力不足，而維持台海穩定是日本國家利益問題，應明確傳達日本立場，且若日美同盟能具體提供協助，更有助提升台灣的抵抗能力。

陳永峰認為，這本書顯示一種心理，即「日本若不把台灣當成前線，日本就非得成為前線；日本若不說台灣危險，日本就會危險」，此與美國、中國力量的消長有關，背後也會有美日同盟的思考；因此，唯有台灣有事，才有辦法檢驗美國人會做什麼事，而書中也提及，發生在台海的衝突，就像日美同盟試金石。

陳永峰指出，現階段其實是台灣「最有事」之時，但台灣只能面對，因為台灣主體性都是別人給的，因此台灣只能壯大自己、踩穩腳步；而且也不用太強調「愛台灣」，因為「太愛」這個說法是右派的說法，太強調這件事反而讓社會更焦躁，但台灣要知道自己要有什麼。

此書共有6大章節，其中第4章至第6章聚焦台海局勢，分別提及「台灣重要性與日俱增」、「情境模擬：第四次台海危機」及「思考日本的國家安全問題」。

關於日本放棄戰爭、軍隊與交戰權的憲法第9條，此書內文主張應立刻修改日本憲法第9條，「這是危害日本國家安全的萬惡根源」，日本應承認「平時自衛權」，因為這在國際慣例上是理所當然的權利，且現今許多灰色地帶事態，光靠警察權很難處理，若能承認平時自衛權，就能夠找到應對的辦法。

另外，此書內文也建議，過去日本仰賴「美日安保條約」這種單方面的集體自衛權來保障國家安全，自己的國家卻沒辦法行使集體自衛權，這樣的事態可說是相當異常，雖然現在狀況有所改善，但行使集體自衛權受到相當大的限制，要發動必須符合三項極為嚴苛條件。

此書內文最後提到，在台灣負責國防相關工作的人士，都抱著相當大的危機意識，而香港危機會帶來台灣的危機，台灣危機會帶來日本的危機。

「台灣有事」一詞，源自前日本首相安倍晉三去年12月受國策研究院邀請，以「新時代台日關係」為題演講，並提到「台灣有事」等同「日本有事」，也可說等同於日美同盟有事。（編輯：楊凱翔）1110828