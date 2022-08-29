高雄市長選舉登記第1人 41歲無黨籍政治素人參選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

年底選舉29日首日登記參選，41歲的鄭宇翔（前）上午前往高雄市選委會繳交新台幣150萬元保證金，成為高雄首名完成登記的市長候選人。中央社記者蔡孟妤攝 111年8月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）年底選舉今天首日登記參選，41歲的鄭宇翔到高雄市選委會繳交新台幣150萬元保證金，成為高雄首名完成登記的市長候選人。他強調參選動機，是為解決民進黨政府無法解決的問題。

九合一選舉今天起至9月2日受理候選人登記。高雄市選委會今天一早就有陳致中、韓賜村、黃偵琳、黃彥毓等多名高雄市議員參選人前往登記；而上午10時多，市長登記處突然出現1人表明要登記參選，引起眾人關注。

這名登記參選市長者是41歲的鄭宇翔，他繳交了150萬元保證金，並完成所有手續後，由高雄市選委會宣布成為高雄首名完成登記的市長候選人。

鄭宇翔面對媒體提問，不願多說明自己的學經歷、背景，強調選民重視的是政見，關心的是與人民生活有關的事，不是候選人的學經歷，即使有高學歷，也不代表會有好表現。

鄭宇翔表示，自己是高雄人，是政治素人，但不會擔心保證金可能被沒收，參選是個人意志。雖然目前高市府和中央做得還算平穩、不錯，但有些根本問題仍沒能解決，例如高雄空污，他參選主要是為了解決民進黨政府無法解決的事。

高雄市長選舉，除了國民黨提名柯志恩、民進黨由現任市長陳其邁尋求連任外，還有無黨籍曾尹儷曾表態參選，如今鄭宇翔成了第4名競逐者，且完成登記。（編輯：張雅淨）1110829