反斬首 憲兵指揮部建案引進機動指揮車

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（中央社記者游凱翔台北31日電）因應中共解放軍可能的犯台斬首行動，憲兵指揮部編列新台幣1億3675萬元新建案5輛「機動指揮車」，具備遠距指揮、快速機動、偽裝及防護特性，以確保指揮機制完備。

民國112年度國防預算書今天送抵立法院，為因應共軍可能的斬首行動，憲兵指揮部編列1億3675萬元預算，新建案「機動指揮車」，預計明年交車5輛。

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憲兵指揮部表示，中共攻台戰略以損小、效高、快打及速決為用兵理念，在區域內製造騷亂與暴亂，破壞台灣關鍵基礎設施及遂行斬首等軍事行動，影響國土安危及社會安定，因此籌購具遠距指揮、快速機動、偽裝及防護特性的機動指揮車，以確保指揮機制。

憲兵指揮部112年至114年也新建案「國軍警備勤務車」，內容包括219輛吉普型的警備巡邏車、59輛偵防機車。憲兵指出，此建案是檢討並汰換現行已使用15年以上的老舊車輛。（編輯：郭無患）1110831