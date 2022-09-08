綠營籲中止花蓮家庭政治 藍營：不應侮辱縣民選擇

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（中央社記者張祈花蓮縣8日電）選舉倒數2個多月，民進黨花蓮縣黨部及縣長參選人Kolas近日積極抨擊對手徐榛蔚與傅崐萁「家庭政治」打造王國，拒絕夫妻輪流執政。藍營回應，不應侮辱花蓮縣民的選擇。

Kolas Yotaka今天透過臉書貼文指出，她不只會做那些「看得到」的建設，過去擔任立委時發現花東還有民眾家中仍是蹲式馬桶，轉任行政院發言人期間，向時任院長賴清德建議，運用花東基金全面改善花東地區原民家庭的浴廁，設置坐式馬桶及輔具，已有近200個家庭受惠，明年將開放更多家庭申請。

Kolas貼文承諾，擔任縣長後，會繼續深入肉眼看不到的角落，讓公平、正義落實在花蓮；她也指出，拿納稅人的錢送米給需要幫助的家庭，理由正當，但在米袋上印自己的照片，還要人家領米的時候跟你鞠躬謝謝？這不是縣長該做的事。

民進黨花蓮縣黨部今天發布新聞稿指出，花蓮已被冠上「立委做完做縣長，夫妻執政隔離花蓮，僅此一家」的標籤，夫妻縣長立委總喊花蓮是一個大家庭，但實際上花蓮卻牢牢掌握在僅此一家的「家庭政治」中，不容許其他意見與立場，花蓮現況與未來令人憂心。

對於綠營接連指控，國民黨花蓮縣黨部晚間發布新聞稿回應，徐縣長及傅委員都是花蓮人用民主選舉所產生，不應一再被拿來攻擊、謾罵，侮辱花蓮縣民的選擇；花蓮從鄉鎮市代表會代表、縣議會議員多年來問政透明，也不應遭詆毀。

國民黨花蓮縣黨部質疑，Kolas直到前2個月才「空降」回花蓮，過去花蓮4年前花蓮大地震、1年前太魯閣火車出軌案及過去蘇花改的爭取，在民進黨擔任中央高官的Kolas是否有回來關心過？呼籲Kolas不要再污染花蓮、唱衰花蓮。（編輯：黃世雅）1110908