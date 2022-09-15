八軍團副指揮官黃忠實少將進出不當場所 調陸軍委員

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陸軍八軍團指揮部副指揮官黃忠實少將遭民眾檢舉進出情色小吃部，且檢舉人個資事後遭洩漏；陸軍15日表示，黃忠實即日起調任陸軍委員。（中央社）

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（中央社記者游凱翔台北15日電）陸軍八軍團指揮部副指揮官黃忠實少將遭民眾檢舉進出情色小吃部，且檢舉人個資事後遭洩漏；陸軍今天表示，因黃忠實個人行為引發外界議論，即日起調任陸軍委員，也將懲處申訴專線處置失當人員。

媒體報導，陸軍第八軍團副指揮官黃忠實少將進出情色小吃部，遭民眾拍照並向國軍申訴專線1985檢舉，不過，檢舉人自從爆料後，就一連接到多通威脅電話，懷疑是軍方洩漏個人資料。

陸軍司令部晚間發布新聞稿表示，黃忠實因個人行為引發外界議論，即日起調任陸軍委員，靜待後續行政調查；另外，同案因1985申訴專線檢舉處置失當人員，也將檢討疏責，給予適當懲處。

陸軍指出，對於單位未能善盡保護檢舉人個資，造成檢舉人困擾，深表歉意；後續將檢討策進，要求各督察部門恪遵「國防部及所屬機關處理人民陳情案件作業要點」，並加強人員作業紀律，確保當事人權益。

依據陸海空軍軍官士官服役條例規定，調任委員、諮議官，屆滿一年未有新職者將直接退伍。（編輯：謝佳珍）1110915