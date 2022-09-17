蔡賴蘇分進合擊拉抬選情 雙林論述助攻

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（中央社記者溫貴香台北17日電）年底九合一選舉，身兼黨主席的總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌府院黨三巨頭，隨著選情升溫，啟動輔選模式，力拚擴大地方執政版圖；此外，下週民進黨行動中常會與黨慶音樂會將開拔到台中，訴求「翻轉中台灣」。

年底選戰進入熱戰，蔡總統、賴副總統、行政院長蘇貞昌總動員，民進黨兩位年青世代副秘書長林飛帆、林鶴明助攻，林飛帆聚焦兩岸與國際議題，林鶴明主責選戰文宣包括網路社群平台策略。

民進黨人士表示，台北市長柯文哲日前批評民進黨「保台不需要抗中」、「抗中保台是喊口號」等等，林飛帆回擊柯文哲的說法是典型的失敗主義、投降主義，扮演論述助攻角色。

該人士說，曾擔任北市府發言人的林鶴明，深度參與柯文哲「白色力量」的崛起過程，他日前接受媒體專訪，拋出「陳時中（民進黨台北市長參選人）很像2014年的阿北（柯文哲）」，讓民眾回想8年後的柯文哲有何不同，展現說服力。

林鶴明受訪分析，中央政府執政成果如班班有冷氣、生生有平板、營養午餐、紓困與振興措施、前瞻計畫等，都是民進黨中央執政的政策，許多非執政縣市的首長都拿來宣傳。因此，在選戰過程中，必須強化讓人民知道這些政策是民進黨政府推動，訴求民進黨參選人來當地方首長，會做得比國民黨更好。

他表示，下週中常會將開拔到台中市長參選人蔡其昌競選總部，邀請中台灣中彰苗投四縣市長參選人出席，這也是中央黨部繼女力連線、雲嘉嘉連線後，將連線主題拉到中台灣鎖定「翻轉中台灣」，中央黨部會有節奏一步一步往下走。

他表示，蘇貞昌的施政政績深獲肯定，接下來行政部門也會說明，去年到今年行政部門到底做了哪些事情。

林鶴明表示，今年適逢民進黨創黨36週年，年底又有18歲公民權複決，民進黨規劃9月24日黨慶音樂會在台中舉行，下週有兩場大型活動在台中舉行，代表民進黨對中台灣選情的重視。

民進黨人士表示，蔡總統仍以國政公務行程為優先，輔選行程著重非民進黨執政縣市和戰況激烈選區。

此外，賴副總統則與總統分進合擊，本週已啟動輔選行程，首場就是15日與林佳龍合體造勢，從故鄉新北市出發，以迎戰國民黨最強的地方首長做為起手式，接著會陸續到台中、桃園、彰化等各地展開輔選。

民進黨中央的輔選列車9月下旬將開動，延續到10月，規劃以行政團隊為主，由行政院長蘇貞昌率領部會首長擔綱，7個執政縣市長也是主角，比照去年公投做法，下鄉向民眾說明政績以及未來發展願景。（編輯：張均懋）1110917