林右昌批史上最大詐騙 謝辦：送電動機車一定會完成

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基隆市長林右昌（右）21日接受電台主持人周玉蔻（左）專訪表示，國民黨基隆市長參選人謝國樑提出贈送Gogoro政見根本做不到，「這是史上最大詐騙式芭樂票」，謝國樑應立即向年輕人道歉。（寶島聯播網提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月21日

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（中央社記者王朝鈺基隆21日電）基隆市長林右昌今天再批國民黨基隆市長參選人謝國樑提出贈送5萬台Gogoro政見根本做不到，「這是史上最大詐騙式芭樂票」，應立即向年輕人道歉；謝國樑競選辦公室表示，一定會完成。

林右昌上午接受電台主持人周玉蔻專訪表示，謝國樑的廣告連內湖都貼，提到免費送5萬台Gogoro，會對謝國樑造成傷害，因為違反財政紀律法和預算法，要花新台幣35億元，問題是基隆市不會有35億元從天上掉下來的財源。

林右昌說，直到今天，謝國樑從未找過Gogoro討論或洽談，Gogoro也從未找過謝國樑，連談都沒談過要如何落實，Gogoro有點倒楣被無端消費，「這是史上最大詐騙式芭樂票」，謝國樑應向Gogoro道歉且立即向年輕人道歉，因為根本做不到。

民進黨基隆市長參選人蔡適應上午在忠一路向市民問候，接受媒體聯訪表示，謝國樑提出送Gogoro政見，如果要實現但不浪費公帑，是不是要由二信謝家出資，不然一台Gogoro至少要5萬多元，市面上根本沒有謝國樑所說的定價3萬元Gogoro，且這項政見無法符合預算法規範，如果不是無知就是詐騙，越解釋會越模糊，選舉不能天馬行空欺騙選票。

無黨籍基隆市長參選人黃希賢發布新聞稿表示，趁議會開議期間，強烈建議謝國樑若想解套，可再循染疫慰問金政見方式，請國民黨基隆市議會黨團再提案、再一讀通過，然後再收回、再撤下政見宣傳。

謝國樑競選辦公室發言人余治明透過聲明稿指出，謝國樑會在幾家國內主要廠牌中，以4年約15億的市政預算及中央部會的補助，協助年輕人完成申購計劃；此計劃已得到全體國民黨議會黨團全力支持，未來也規劃邀請前交通部長葉匡時組成專家小組協助執行。

余治明說，青年電動機車計劃是在去年10月推出，林右昌卻等到這2天才發難，為的是自己的政治前途，而不是基隆的青年權益，這點顯而易見，而林右昌過去誇口的2022年基隆輕軌通車與基隆捷運，基隆不用負擔一塊錢的政見，才是真正的「芭樂票」，希望林右昌在指責別人前先深刻檢討自己，並在適當時機向市民道歉，才是負責任作為。（編輯：陳仁華）1110921