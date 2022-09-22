高虹安論文案扯出失言爭議 林飛帆：有柯文哲影子

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北22日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安被指博士論文涉抄襲，之後又因學歷說道歉。民進黨副秘書長林飛帆今天說，現在大家討論高虹安失言，就不去討論論文本身涉及學術倫理問題，整個模板與套路，跟台北市長柯文哲的做法有點相似。

高虹安昨天為學歷說澄清，她說，只是想強調「自己不是林智堅」。林飛帆表示，即便是林智堅都不應該受到這樣的踐踏與對待。

高虹安博士論文被指抄襲，她20日開記者會自清，提及「不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水」；高虹安21日透過影片，向中華大學師生致歉。

林飛帆中午接受震傳媒專訪，被問到高虹安論文事件是否是民進黨發動時表示，民進黨沒有必要做這件事，高虹安論文先前網路上就陸續有討論，被拿出做討論是勢必的。這涉及學位取得的正當性，是否有學術抄襲、學術倫理問題，交給學術倫理審查委員會審定。

林飛帆表示，民進黨推出的參選人也是高度被檢驗，例如前新竹市長林智堅為論文案選擇離開桃園市長選戰，高虹安論文事件也應比照相同態度，逐字逐句向大家說明。民進黨願意接受選舉攻防的結果，其他政黨也是一樣，就是標準要一致。

高虹安昨天接受媒體專訪，談到「不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水」這番言論，只是想強調「自己不是林智堅」。

林飛帆表示，能夠進到台大、所受到的照顧，比其他很多人要來得更多，「妳可以對自己的成就有驕傲感、有自傲感，但不要以自己的成就去踐踏其他人」，即便高虹安要澄清自己所講的對象是林智堅，不是針對中華大學，他不認為，林智堅應該受到這樣的踐踏與對待。

對於高虹安道歉，林飛帆表示，高虹安道歉是正確的作法，這整件事情看下來有點「柯文哲的影子」；回顧柯文哲過去不管是失言或講錯話的處理其實是同一套做法，當話講出去，變成眾矢之的，就辯稱不是自己原本的意思，都是別人斷章取義。

林飛帆認為，現在大家討論高虹安失言，就不去討論論文本身涉及學術倫理問題，整個模板與套路，跟柯文哲的做法有點相似，他不認為這是好的做法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林飛帆表示，高虹安道歉是應該的，相信高虹安講這些話對中華大學或學生是有傷害的。從論文涉及抄襲到失言風波，是否有藉此轉移焦點的企圖，他認為是有的。

台北市長柯文哲談及高虹安為論文案落淚時，以「惡霸流氓要強姦女生」比喻高虹安遭圍剿，林飛帆表示，柯文哲講性侵，是有意的，讓輿論的討論都在「性侵」這兩個字，這就是柯文哲的標準套路。（編輯：黃國倫）1110922