張善政公務車與機車擦撞 警：尚無發現違規事項

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園24日電）國民黨桃園市長參選人張善政，今天中午在中壢區跑行程時，公務車和1輛雙載機車發生擦撞、1人輕傷。警方表示，初步調查，張善政的公務車無違規，詳細肇責等仍待釐清。

桃園市政府警察局中壢分局向中央社表示，上午約10時許，張善政的公務車在環中東路往內壢方向直行，準備轉彎進入綠光花園婚宴會館時，和他同向的輕型機車疑似因為閃避不及，擦撞到張善政的公務車，隨後又滑行、撞到正在綠光花園門口待轉、準備開出來的計程車。

警方表示，經初步調查，張善政的公務車有打方向燈，並沒有違規情事，但仍須待調閱行車記錄器等，詳細肇責仍待釐清。

張善政下午在臉書發文表示，中午在趕行程途中，他的公務車與2名年輕人共乘的機車發生擦撞，當下除了立刻報警，也請救護車將2人送醫，開車的同事已配合警方製作筆錄，還原過程、釐清該有責任，他則調整原本規劃行程，以關心2名年輕人情況為首要。

張善政說，已在稍早趕赴醫院、關心2人情況，其中1人受到驚嚇沒有受傷，另1人受到挫傷但沒有大礙，是不幸中的大幸；他也和2人的家長、親友說，「別擔心，雖然相關責任還要由警方釐清，但無論結果為何，我都會負擔所有醫療費用，他們只需要放心、安心地好好休息」。

張善政表示，透過家長轉達，醫生檢查無礙，2人已預計要返家休息；他也藉這個機會提醒大家，用路安全，每個人都有責任，一定要時刻留意、隨時當心。（編輯：方沛清）1110924