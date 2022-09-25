更多編輯台推薦新聞：
NASA飛行器26日試撞小行星改道 有助未來地球防禦
科技

NASA飛行器26日試撞小行星改道 有助未來地球防禦

納達爾談費德瑞退役：我生命重要部分隨他而去
運動

納達爾談費德瑞退役：我生命重要部分隨他而去

一週大事／聯大總辯論提台海、俄羅斯動員徵兵民眾出逃...
生活

一週大事／聯大總辯論提台海、俄羅斯動員徵兵民眾出逃...

書評／無人島漂流100日日記 箱庭插畫疊加推理冒險
文化

書評／無人島漂流100日日記 箱庭插畫疊加推理冒險

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
2022九合一選舉
新聞專題
2022九合一選舉1/300
首頁 / 政治

運彩經銷商後援會成立 蔡其昌：爭取資源挺體育

2022/9/25 16:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中25日電）民進黨台中市長參選人蔡其昌今天出席運動彩券經銷商商業同業公會挺其昌後援會成立大會，多名運動國手出席肯定蔡其昌長年對運動支持。蔡其昌承諾，未來爭取更多資源力挺體育。

年底選戰逼近，運動彩券經銷商商業同業公會挺其昌後援會成立大會今天在蔡其昌競選總部成立，多名運動國手、運彩廠商出席力挺，現場近千名支持者。

曾在世界大學運動會跆拳道賽事中獲得第1名的曾憶萱今天也出席，她說，蔡其昌長期支持體育，所以用體育支持體育。

中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇接受媒體聯訪表示，蔡其昌對推行運動的努力大家有目共睹，中職新增第6隊，甚至在運動產業發展條例中企業贊助職業球隊的免稅額也獲得提高。

何昱奇指出，蔡其昌也力挺體育周邊相關產業，包含選手、教練、健身房等，希望未來持續支持體育發展。

蔡其昌表示，他長期關注、投入體育及相關運動賽事，除受邀擔任中華職棒會長，他也是台中壘球委員會主委、台中2個職籃隊的榮譽領隊，還是中華民國角力協會的榮譽理事長，關注體育不遺餘力。

他指出，無論是身障弱勢朋友或運動彩券的推行，他都會協助解決困難，才會獲得他們的支持，台中未來需要更多運動場地，舉辦更多運動賽事，他若當選台中市長，將會爭取更多資源力挺體育產業。

年底選戰逼近，蔡其昌行程滿檔，四處演講導致聲音沙啞。他笑說，若只聽聲音會誤以為是行政院長蘇貞昌出現，他是真的「燒聲」，沒有頭髮是蘇貞昌，有頭髮是蔡其昌，他會吃膨大海、喉糖及多喝水，只要有聲音在，還是會拚命宣揚政策理念。（編輯：戴光育）1110925

蔡其昌
外縣市輔選盧秀燕南下挺謝龍介 蔡其昌：走遍台中 史明攝影展台中登場 蔡其昌：台灣人的啟蒙者
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
王惠美競總：縣政漸入佳境 縣長滿意度10年最佳