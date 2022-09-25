運彩經銷商後援會成立 蔡其昌：爭取資源挺體育

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（中央社記者趙麗妍台中25日電）民進黨台中市長參選人蔡其昌今天出席運動彩券經銷商商業同業公會挺其昌後援會成立大會，多名運動國手出席肯定蔡其昌長年對運動支持。蔡其昌承諾，未來爭取更多資源力挺體育。

年底選戰逼近，運動彩券經銷商商業同業公會挺其昌後援會成立大會今天在蔡其昌競選總部成立，多名運動國手、運彩廠商出席力挺，現場近千名支持者。

曾在世界大學運動會跆拳道賽事中獲得第1名的曾憶萱今天也出席，她說，蔡其昌長期支持體育，所以用體育支持體育。

中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇接受媒體聯訪表示，蔡其昌對推行運動的努力大家有目共睹，中職新增第6隊，甚至在運動產業發展條例中企業贊助職業球隊的免稅額也獲得提高。

何昱奇指出，蔡其昌也力挺體育周邊相關產業，包含選手、教練、健身房等，希望未來持續支持體育發展。

蔡其昌表示，他長期關注、投入體育及相關運動賽事，除受邀擔任中華職棒會長，他也是台中壘球委員會主委、台中2個職籃隊的榮譽領隊，還是中華民國角力協會的榮譽理事長，關注體育不遺餘力。

他指出，無論是身障弱勢朋友或運動彩券的推行，他都會協助解決困難，才會獲得他們的支持，台中未來需要更多運動場地，舉辦更多運動賽事，他若當選台中市長，將會爭取更多資源力挺體育產業。

年底選戰逼近，蔡其昌行程滿檔，四處演講導致聲音沙啞。他笑說，若只聽聲音會誤以為是行政院長蘇貞昌出現，他是真的「燒聲」，沒有頭髮是蘇貞昌，有頭髮是蔡其昌，他會吃膨大海、喉糖及多喝水，只要有聲音在，還是會拚命宣揚政策理念。（編輯：戴光育）1110925