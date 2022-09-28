黃珊珊提教育政見 包含幼兒至終身與提升師生權益

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（中央社記者劉建邦台北28日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天公布教育政見，提出包含從幼兒到長輩教育及提升教師學生權益，其中規劃5歲納入台北市義務教育、3歲至4歲免學費等。

黃珊珊上午在競選總部召開「前瞻教育」政見記者會，台北市教育局長曾燦金及教師會等代表等人到場。曾燦金在現場接受聯訪說，有請假，且沒行政不中立，但未跟市長柯文哲報備。

黃珊珊報告表示，今天是教師節，先向老師們致敬，所公布教育政見，包含從幼兒、國中小學、高中職、大學、特殊及終身教育等，與維護提升學生、教師權益、校園環境。

她說，台北市教育評比已是全國第一並獲許多獎項，會維持目前優勢繼續往前進，這次推出教育政見，包含16項主軸，並針對不同教育系統，從幼兒到終生教育及重視教師權益、提升學生受教權、建構優惠綠色智慧校園。

黃珊珊指出，為減輕家長負擔，當選後將推行幼兒教育政見，讓義務教育向下延伸，規劃把5歲納入台北市國民義務教育、3歲至4歲納入免學費幼兒教育。

她解釋，5歲納入國民義務教育可透過修正地方制度法等方式，在台北市先實行，相關法案若送至北市議會，應會獲得支持，另外3歲至4歲免學費，初估需約新台幣12億元預算，預算是經過精算，可利用賸餘等方式因應，不用舉債。

她說，規劃提供平價、優質公共化幼兒教育，讓公共化幼托教育達到80%為目標，就讀私立幼兒園補助加倍；逐年降低幼兒園師生比，分為2歲班、3歲至6歲專班或混齡班。

黃珊珊提出針對國中小學及高中職及大學教育政見，還有提升教師福利，包含教保服務員每月薪資3萬8000元以上，重視各教育系統教師權益等。

至於曾燦金出席政見記者會，黃珊珊接受聯訪指出，曾燦金是政務官，政務官沒行政不中立，曾燦金在教育局服務已很久，這次推動政見都是她擔任議員時與教育局討論出來結果，可說是大家的心血。（編輯：李亨山）1110928