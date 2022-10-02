甘地誕辰 印度駐台代表：與台灣用和平民主共護世界

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（中央社記者黃雅詩台北2日電）今天是已故印度聖雄甘地（Mahatma Gandhi）生日，也是「國際非暴力日」，印度台北協會發布紀念影片指出，盼印度、台灣和全世界人類一起以和平、民主、自由方式，守護世界與美麗的家。

印度台北協會今天在官方臉書公布約2分鐘半的紀念影片，印度台北協會會長戴國瀾在影片以全中文致詞。

戴國瀾表示，印度國父甘地75年前抱持真理、非暴力信念，帶領印度走向獨立，更開啟印度自身的認同與價值。印度的兼容並蓄，使多元族群齊力同心之際，欣賞彼此的語言文化與傳統，印度濟弱扶傾的信念，使婦孺弱勢各展所長、大放異彩。

另外，戴國瀾表示，印度人民攜手相行75年，篳路藍縷，從農業改革到數位轉型，從先進基建到太空計畫，從觀光發展到國防工業，造就經濟發展冠絕全球，這正是甘地願景，使印度自給自足，更同為世界謀福。

細數印度的「第一名」榮耀，戴國瀾表示，印度創始全球受益，奠基於多元包容，及全球最大民主國的榮耀之上，現今印度是全球第一稻米出口國，也是全球第一的醫藥製造國、軟體供應國及電影夢工廠。

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戴國瀾表示，印度不能以此自滿，必須時刻牢記甘地75年前的初衷，甘地常說「世間常足，貪欲不足」，唯有先人後己、團結一心，方能永續共榮、世界一家。

談及甘地與印度哲學，戴國瀾強調，甘地的哲學是全人類的共同資產，聯合國也將甘地誕辰訂為國際非暴力日，在甘地誕辰的今天，讓印度、台灣和全世界人類一起，以和平、民主、自由守護世界及守護大家美麗的家。（編輯：楊凱翔）1111002