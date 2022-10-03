徐耀昌違紀挺鍾東錦 朱立倫：全黨團結支持謝福弘

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（中央社記者劉冠廷、王朝鈺台北3日電）苗栗縣長徐耀昌昨天公開站台力挺違紀參選遭國民黨開除黨籍的鍾東錦，黨主席朱立倫今天呼籲所有苗栗鄉親，謝福弘是實實在在腳踏實地，也是國民黨共同支持的參選人；盼全黨以大局為重，團結一致支持謝福弘。

苗栗縣長徐耀昌昨天公開站台，力挺違紀參選遭國民黨開除黨籍的鍾東錦，稱鍾東錦是接班人，可以延續他的縣政及建設，呼籲民眾支持，並表示「如果謝福弘當選，苗栗會完蛋」。

朱立倫上午前往國民黨基隆市長參選人謝國樑設在基隆市七堵區競選總部並參加基隆青年座談會，他接受媒體聯訪時呼籲所有苗栗鄉親，國民黨提名的苗栗縣長參選人謝福弘是國民黨共同支持的參選人，前總統馬英九這週要去苗栗為謝福弘助選，希望全黨團結一致支持謝福弘。

至於徐耀昌公開和黨內唱反調，是否將祭出黨紀處理？朱立倫說，會先跟所有同志溝通，希望大家以大局為重，以大是大非為重，集中全力在最後50幾天，支持黨內提名的參選人謝福弘。

對於公開站台一事，國民黨考紀會主委李貴敏3日表示，除非有報請縣市黨部核准，否則此站台行為就是不可以，考紀會目前尚未收到相關通報。

李貴敏指出，黨紀處分的正常流程是由地方黨部送到中央黨部，由中央考紀會開會視情形處理，若是要撤銷黨籍或開除黨籍，則需經過國民黨中常會通過。

李貴敏表示，中央考紀會若得知相關情事，處理方式是函請地方黨部先查處後、再送到中央，但目前尚未看到徐耀昌的相關案件。

對此，國民黨苗栗縣黨部主委劉政鴻今天表示，按照黨章規定及作業程序，將由縣黨部處理再向黨中央呈報，目前尚未討論，等開會有結果會直接呈報黨中央。（編輯：蘇志宗）1111003