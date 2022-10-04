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立委辦南非文化遺產日活動 盼深化交流與友好關係

2022/10/4 16:30（10/4 17:21 更新）
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國民黨立委溫玉霞與台灣南非交流協會4日在立法院舉辦南非文化遺產日活動，南非駐台代表安德生（Hugh Graham Anderson）（中）到場共襄盛舉。中央社記者鄭清元攝 111年10月4日
國民黨立委溫玉霞與台灣南非交流協會4日在立法院舉辦南非文化遺產日活動，南非駐台代表安德生（Hugh Graham Anderson）（中）到場共襄盛舉。中央社記者鄭清元攝 111年10月4日
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（中央社記者范正祥台北4日電）過去在南非經商超過40年的國民黨立委溫玉霞今天在立法院舉辦南非「文化遺產日」活動，介紹南非風土民情與特產，期盼增進國人對南非的了解，重視台灣和南非的關係，深化交流與友好關係。

9月24日是南非「文化遺產日」，對南非有特殊情感的溫玉霞擔任不分區立委以來，希望能夠在台灣舉辦活動，把南非文化遺產日介紹給大家。但是因為疫情爆發，活動從去年延到今年舉辦，依然受到好評。

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溫玉霞今天特別介紹，活動協辦單位台灣南非交流協會，是一群住在台灣的南非人，平時為促進台灣和南非的文化交流而努力，希望更多的台灣人喜歡南非。

包括外交部、僑務委員會及位於台北的南非聯絡辦事處，今天都派員與會；多位前駐南非外交官及台商也到場參與，現場氣氛熱鬧。溫玉霞說，希望政府更加重視非洲、重視台灣和南非的關係，因為南非是前進非洲各國的重要據點。（編輯：張均懋）1111004

國民黨立委溫玉霞與台灣南非交流協會4日在立法院舉辦南非文化遺產日活動，溫玉霞（前左）與國民黨立委江啟臣（前右）共同欣賞樂團演奏，並自拍留念。中央社記者鄭清元攝 111年10月4日
國民黨立委溫玉霞與台灣南非交流協會4日在立法院舉辦南非文化遺產日活動，溫玉霞（前左）與國民黨立委江啟臣（前右）共同欣賞樂團演奏，並自拍留念。中央社記者鄭清元攝 111年10月4日
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