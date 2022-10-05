立委問李宗孝接海巡署長？ 海委會主委：毫無所悉

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（中央社記者黃麗芸台北5日電）國民黨立委游毓蘭今天質詢問國防部次長李宗孝是否將接任海洋委員會副主委兼海巡署長一職？海委會代理主委周美伍說「毫無所悉」，認為海巡署工作不會因署長人事而有任何改變。

立法院內政委員會今天進行海洋委員會業務報告和備質詢。

游毓蘭質詢問到，海委會成立不到5年就更換3名主委，且3名副主委也不斷更換，其中常務副主委懸缺長達近兩年之久，相當罕見，加上海巡署近年來業務也越加繁重，可如今周美伍1個人當3個人用，身兼海委會代理主委、副主委和海巡署長，是否會超過檢康負荷。

她隨後指出，近來外傳李宗孝將接任海委會副主委兼海巡署長一職，因他去年底在立法院外交及國防委員會上護主失言，在國防部長邱國正答詢時竟脫口說出「不用答了，他這個是有政治目的」，妨礙國會議員質詢權，且海巡署為執法單位、行政中立，質疑是選政治色彩正確者擔任海巡署長，要求執法應謹守黑白是非原則。

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周美伍答詢表示，目前海委會人力編成達95.3%，各個業務主管都已到位，在各個領域都相當專業，前主委李仲威因母親年事已高而請辭，屬於臨時狀況，所以短期內才有兼顧數職情形。

對於李宗孝是否接任海巡署長一事，周美伍說「毫無所悉」，認為海巡署的工作不會有任何改變，自己到任約兩年，深感海巡同仁工作辛苦，以往主要負責管理各個漁港安檢、維護工作等，但現在加上兩岸情勢變遷，區域安全考量等對應，在在顯示海巡署的重要性。（編輯：張銘坤）1111005