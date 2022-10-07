客家後援會成立 陳時中提打造特色捷運站構想

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（中央記者蕭博文台北7日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天出席客家後援會成立大會，他致詞時表示，讓各族群得到照顧是政府責無旁貸的責任，未來可以思考打造客家文化特色捷運站，加強客家文化保留工作。

陳時中客家後援會成立大會今天於台大國際會議中心登場，總統府資政葉菊蘭、民進黨立委邱議瑩登台力挺。葉菊蘭肯定陳時中頭腦清楚、態度溫暖，她說，這場市長選戰不能輸，最適合人選就是最有氣魄的陳時中。

陳時中致詞時表示，外公是屏東高樹客家人，他有部分客家血緣，也有客家人的硬頸精神，當年第一次帶隊去世界衛生組織（WHO），即修正過去的口號，訴求台灣需要WHO，WHO也需要台灣，台灣應該是要被重視的國家。

他說，這次COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫也是一樣，讓世界看到台灣，在世界防疫相關的新聞報導或雜誌裡面，台灣的評等都是前段班的前段班，能達到這種成績，不是任何一個人也不是任何一個團體而是人人有責、人人有功勞，做到全民防疫，達到世界上都欽羨的成績。

參選後，陳時中表示，已提出100多項政見，在客家政策方面，民進黨政府已經做了很多、努力很多，政府已有國家客家發展計畫，台北當然也要有台北的客家發展計畫。

關於台北客家發展計畫，陳時中說，他第一個想到的是能否選定幾個捷運站作為客家文化特色捷運站，播放客家藝文歌曲，讓大家看得到，國際友人也能看到。

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陳時中還提出，公視戲劇「茶金」放進客家文化元素，令大家感動、影響非常大，台北市有自己的電台、公共頻道，可以規定一定比例或加強補助，透過大眾傳播工具，真實呈現客語相關文化風情。

陳時中說，台北市管轄場館要引進一定比例的客家主流文化，藉此保存文化、語言、藝術，讓這一代人做一個勇敢的客家人、驕傲的客家人，大聲喊出「我台北我客家我驕傲」。（編輯：戴光育）1111007