蘇揆：苗縣府曾多次赴中國考察 若有用不會破產

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣9日電）行政院長蘇貞昌今天下午到苗栗縣助選時指出，苗栗縣政府過去濫用預算，西元2014年到2019年曾去中國考察45次，「若赴中考察有用，苗栗就不會破產、建設停滯。」

「中央地方做伙拚．民主台灣大步行」政績說明會今天下午在苗栗縣舉行，蘇貞昌、基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安等人到場力挺，期盼民進黨苗栗縣長參選人徐定禎能翻轉苗栗縣。

蘇貞昌表示，儘管苗栗縣府財政破產，行政院也沒有減少照顧苗栗，行政院反而在經費上多方支援，包括班班有冷氣、生生有平板，經費、電費與維修費都是中央出。

蘇貞昌說，苗栗縣的長照據點從16處增加到150處，長照預算比前總統馬英九執政時增加10倍以上。中央對於苗栗的照顧，不因國民黨主政縣政府而打折扣。

蘇貞昌指出，苗栗縣府過去濫用預算，2014年到2019年縣政府出國考察56次，其中45次去中國，「若赴中考察有用，苗栗就不會財政破產、建設停滯。」他呼籲支持者把選票投給清流、正派、會做事的徐定禎。

徐定禎在會中表示，苗栗縣72年來沒有政黨輪替過，派系選舉與黑金政治長期籠罩苗栗，是苗栗停滯不前的最大元凶。

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徐定禎指出，以他擔任頭份市長時政績為例，公所財政從負債翻轉成盈餘，也讓頭份升格成為苗栗最欣欣向榮的行政區，證明應該換徐定禎做縣長，讓進步看得見。

徐定禎說，苗栗被譏笑為農業的窮縣、三等縣，但苗栗其實有龐大發展潛力，只需要政黨輪替，將來民進黨中央、地方執政連線，向行政院爭取資源，告別財政黑洞、黑金政治及派系政治，苗栗一定能撕掉「苗栗國」標籤，讓苗栗縣蛻變成充滿活力的「新苗栗」。（編輯：戴光育）1111009