懇親酒圖利風波 楊鎮浯點名陳福海接受檢驗

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金門縣長楊鎮浯（圖）10日表示，董楊宗親會紀念酒採購成本比零售價高，何來「圖利」之有？他直接點名主要對手陳福海出來接受檢驗。中央社記者黃慧敏攝 111年10月10日

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（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）金門縣長楊鎮浯今天表示，董楊宗親會紀念酒採購成本比零售價高出新台幣27元，何來「圖利」之有？他直接點名主要對手陳福海出來接受檢驗；陳福海透過幕僚回應，這次選舉「不抹黑、不造謠」。

菱傳媒近日報導，金酒公司員工爆料，金門縣副縣長李增財2019年底擔任金酒董事長期間，涉嫌違反內部規定協助現任金門縣長楊鎮浯的父親楊肅元，以迂迴方式透過金酒總代理黑松公司幫宗親會下訂1200瓶紀念酒，價格低於內部表訂價格4成。

繼金酒公司7日澄清後，楊鎮浯今天傍晚再召開記者會說明。楊鎮浯表示，金酒的陶瓷主題酒，少量客製化的部分，是直接與金酒業務部門洽詢；玻璃瓶裝部分，以總經銷為對口，先前已有許多購製的案例。

楊鎮浯說，董楊宗親會在2019年訂購的懇親酒，就是向金酒總代理黑松公司價購，而當年同樣瓶型規格的「金門紀念酒」末端零售價為新台幣380元，但董楊宗親會最終的採購成本卻是407元，每瓶還比市價貴出27元。他質疑，這會是「圖利」嗎？

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楊鎮浯表示，金酒公司為此事提出說明，媒體也有相關報導，但對手以「1450模式」的選舉操弄手法，仍然以錯誤訊息持續擾亂鄉親，這也是他必須親上火線澄清的原因；直播末了，楊鎮浯直指最主要的對手前縣長陳福海躲在網軍背後造謠抹黑，要求陳福海出來面對鄉親檢驗。

對楊鎮浯直接點名，陳福海幕僚透過社群媒體表示，陳福海這次選舉秉持著「正面選舉、寧靜革新」的信念，不抹黑、不造謠、不製造假訊息。（編輯：陳仁華）1111010