天后宮參香 陳時中：疫情將潰散、生意逐漸回來

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（中央社記者陳昱婷台北11日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天赴台北天后宮參香表示，回到兒時常來的地方感覺非常愉快，相信COVID-19疫情快要潰散，國門即將解封，生意會逐漸回來。

陳時中下午在西門徒步街區發展促進會理事長劉金龍、台北天后宮副主委高啟文陪同下走訪西門町商圈，參訪已有近70年歷史的蜂大咖啡、去年作為東京奧運返台選手早餐的上海老天祿滷味糕餅店等商家，並到台北天后宮參香。

許多民眾與陳時中打招呼，有送貨員在理貨時豎起大拇指表達支持，也有少婦詢問能否合照、大讚陳時中「好親民」，還有推著嬰兒車的年輕父母索取手拿旗讓小孩把玩。

陳時中參香後致詞表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快要潰散，國門即將解封，西門町以前是台北最熱鬧地方，因疫情而受苦這麼久，但大家熬過來了，相信解封後生意逐漸回來，大概到了聖誕節後，可以開始把這幾年的生意賺回來。

陳時中被媒體堵訪時指出，參選後確實很常回到萬華區，他在不遠的大同區出生，小時候很多親戚住在西門町，他從幼稚園一直到高中每週最少來1次，看個電影、吃頓飯、買些好玩的東西，很常在這裡跑來跑去。

陳時中表示，稍早拜訪了一些商家，建築物有些更迭，但兒時回憶都還在，回來的感覺非常、非常愉快，希望疫情早日過去，經濟趕快振興起來。

媒體詢問，2023台灣燈會原有燈區要設在台北大巨蛋，但傳出因大巨蛋尚未拿到使照，相關計畫告吹。對此，陳時中回應，那執政者應趕快把大巨蛋弄好。（編輯：戴光育）1111011