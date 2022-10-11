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解決塞車潮 周江杰提竹東三重埔設交流道

2022/10/11 18:52（10/11 19:21 更新）
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民進黨新竹縣長參選人周江杰11日提出，為解決塞車潮，要推動在竹東的三重埔設立交流道，直通國道3號，讓竹東鎮民能方便通往聯外道路。（周江杰競選團隊提供） 中央社記者郭宣彣傳真 111年10月11日
民進黨新竹縣長參選人周江杰11日提出，為解決塞車潮，要推動在竹東的三重埔設立交流道，直通國道3號，讓竹東鎮民能方便通往聯外道路。（周江杰競選團隊提供） 中央社記者郭宣彣傳真 111年10月11日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣11日電）民進黨新竹縣長參選人周江杰今天提出，為解決塞車潮，要推動在三重埔設立交流道，直通國道3號，讓竹東鎮民能方便通往聯外道路，節省更多通勤時間。

周江杰競選團隊今天發布新聞稿指出，竹東「外五里」地區受惠竹科發展，人口持續快速增加，但也造成上下班期間車流量大、易塞車，因此周江杰提出，在竹東的三重埔，興建高速公路交流道，以連接縣道122線中興路。

周江杰表示，這幾年的新社區、新大樓早已讓竹東鎮內不少道路不堪負荷原有道路設計，尤其上下班時間，竹東中興路上都塞滿了往返竹科的車潮，許多車子從窄小的學府路前往寶山，交通壅塞問題嚴重。

周江杰說，規劃增設竹林第2交流道，於三重埔設立交流道直通國道3號，方便竹東鎮民通往竹科上班，也解決竹縣交通需求。（編輯：陳仁華）1111011

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