旅遊界力挺 林佳龍提編100億觀光發展基金

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「觀光旅宿交通運輸支持林佳龍後援會」12日在新莊舉辦成立大會，民進黨新北市長參選人林佳龍（左4）出席，現場「凍蒜」聲不斷，場面熱絡。（林佳龍競辦提供）中央社記者王鴻國傳真 111年10月12日

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（中央社記者王鴻國新北12日電）國門將在明天開啟，觀光旅遊界成立後援會力挺民進黨新北市長參選人林佳龍。他說，若當選，新北市將爭取日本高校生、姐妹友好城市來台旅行，編列4年100億觀光發展基金。

「觀光旅宿交通運輸支持林佳龍後援會」今天在新莊舉辦成立大會，包括桃園市長鄭文燦、台灣觀光協會會長葉菊蘭、台日關係協會會長蘇嘉全及多個觀光旅遊界公、協會代表和理事長都出席熱情相挺。

葉菊蘭表示，林佳龍是做實事的人，期待林佳龍能為市民打造一個不同的新北市，新北需要一個有心為市民做事的人，她要邀請四大產業一起來為林佳龍拉票，將林佳龍送進市政府，讓他來為市民解決問題。

蘇嘉全表示，林佳龍學歷高、經歷豐富，面對疫情衝擊，林佳龍展現決策力，為業者解決問題，照顧大家度過這個艱辛的過程，也希望大家珍惜神聖一票，選出對市民最有利的市長。

鄭文燦表示，明天國門就要開放，希望桃園機場能有滿滿人潮，但最重要的是恢復消費信心、旅遊信心，疫後觀光還有很多問題需要協助業者解決，林佳龍不只是好的交通部長，也絕對是接地氣、有行動力的好市長。

林佳龍表示，明天國門就要開啟，能夠在國門開放前一天組成觀光旅宿交通運輸後援會，大家心情一定五味雜陳，回首過去因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情全球蔓延，但大家都撐過來了。

林佳龍說，比起全世界，台灣人算比較幸運，政府、民間及各個產業領導者都是台灣隊，過程有非常多辛酸委屈、不為外人知的點點滴滴，不只是要回顧，更要展望未來，展現「打斷手骨顛倒勇」的台灣人精神。

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林佳龍表示，在疫情海嘯過後，全世界都在一樣平等的立足點，明天台灣就要站上起跑線，大家辛苦了將近3年，就是為了迎接明天，希望政府做業者的後盾，目標投入百億以上預算作為疫後觀光國際競爭力的動力，明年朝恢復到2019年的1184萬來台旅客數努力。

林佳龍表示，這幾天感受到日本京都橘高校吹奏樂部高中生「橘色惡魔」的威力，她們很多人以後想來台灣念大學，因此，他若當選，新北市會率先爭取日本高校生、姐妹友好城市來台旅行，政府應加碼補助，新北市也會編列4年新台幣100億元觀光發展基金。（編輯：方沛清）1111012