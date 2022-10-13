謝龍介募款餐會 馬英九與朱立倫站台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台南市長選戰，國民黨主席朱立倫（左）13日前往台南，出席黨籍台南市長參選人謝龍介（右）的募款餐會，為他站台造勢。（朱立倫幕僚提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年10月13日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南13日電）前總統馬英九今天下午到台南陪同尋求連任的國民黨市議員林燕祝市場拜票，晚間出席台南市長參選人謝龍介募款餐會，國民黨主席朱立倫也出席募款餐會，力挺謝龍介。

馬英九下午抵達台南後，先陪林燕祝前往永康區自強黃昏市場拜票，林燕祝說，近來在網路有人散布林燕祝「民調第一」或「穩當選」等耳語，讓她陷入選票遭瓜分危機；馬英九說，希望支持者能夠團結，不要受到謠言影響，集中選票力挺林燕祝連任。

馬英九接著前往謝龍介在北區總理大餐廳舉辦的募款餐會，謝龍介服務處指出，今天席開近70桌，並安排馬英九與朱立倫出席向支持者致意，競選總部成立活動預定於22日舉行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

馬英九會前接受媒體聯訪表示，謝龍介堅持清廉、不賄選，而且非常熱心，努力替農民找通路，協助鳳梨等農產品外銷，讓民眾感受很強烈，他對謝龍介始終很有信心，將來會是好市長。

稍晚抵達的朱立倫接受媒體聯訪指出，謝龍介很有信心與決心，雖然台南市是艱困選區，但只要不氣餒、不放棄，有努力就有希望，在謝龍介競選總部成立時，還會來替謝龍介加油。（編輯：陳仁華）1111013