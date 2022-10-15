遭質疑僅1場行程 柯志恩：多私下拜會避免困擾

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）選戰將近，爭取連任的高雄市長陳其邁今天連跑12場行程，但國民黨高雄市長參選人柯志恩卻遭質疑只有1場行程有落差。她表示，為避免造成困擾，大部分行程都屬私下拜會。

爭取連任的陳其邁今天週末行程滿檔，一連跑12場市政跟選舉行程，對手柯志恩則只有1場出席國民黨高雄鳳山市議員參選人鄭安秝競選總部成立行程。

對此，柯志恩辦公室在媒體群組回應，過去其實已多次說明，為避免造成主辦單位困擾與壓力，因此大部分行程都以非公開、私下拜會方式進行。

柯志恩辦公室指出，過去曾有多次將候選人行程列入公開行程後，卻造成主辦單位承受來自不同地方的關切與困擾，讓支持群眾及社會不勝其擾。很遺憾在2022年的今天，還會看到有人刻意偷換公開跟一般行程概念，企圖製造候選人行程很少的假象，以混淆大眾。

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對於假日行程滿檔，陳其邁上午則指出，其實是利用時間，多利用機會多跑跑。腳踏實地在每一個地方，踏在土地上的感覺比較實在，所以還是要多跑跑，才能夠更接地氣、更了解民眾需求。

陳其邁也提到，選舉剩下40幾天，公務還是要推動，像有一些重大招商計畫，有時還要跟台北視訊會議，或者是在內部盤點各市政建設進度，但還是會多利用空餘、公暇時間，多參加一些助選活動，全力贏取選民支持。（編輯：謝雅竹）1111015