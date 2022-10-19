黃珊珊提青年政見 支持18歲公民權修憲複決

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（中央社記者劉建邦台北19日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天與青年民間團體代表會面，提出針對青年3項政見，包含提高生育補助等，並支持18歲公民權修憲複決案，會以貼紙等方式宣傳鼓勵民眾多投票。

黃珊珊在競選總部召開18歲公民權訴求與青年政策記者會，社團法人台灣少年權益與福利促進聯盟等兒少青年民間團體代表等皆出席。民團提出包含改善兒少交通安全、提升學前教育公共化、建立社區藝文空間等議題，並希望透過實際行動支持18歲公民權修憲複決案。

黃珊珊說，台北市政府針對兒少政策向來是施政重心，但投入資源較少，若當選後，將增加資源及經費，並特別重視特殊需求及弱勢家庭的困境，且會建立社會安全網儀表板及提高相關補助經費。

黃珊珊也提出青年政策，包含要讓青年樂婚願生能養，鼓勵青年結婚可入籍台北市，且當選後會提高生育獎勵金，例如第1胎補助新台幣2萬元、第2胎2萬5000元、第3胎3萬元，加倍補助私幼，1年約5萬4640元，並增加友善托育、早期療育等補助，也會推動提升幼教公共化及師生比。

黃珊珊指出，在青年多元方案部分，會做到實現居住正義，提供青年人可負擔的住宅，也會照顧弱勢、推動民宅更新、及改善租屋市場。

她說，針對青少年就業輔導及創業支持，會提升青年職涯發展中心服務功能，像強化職前準備及工作職位與媒合實習機會，並增設職能教育培訓課程等。

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她表示，至於18歲至29歲且失業4個月以上有尋職困難的青年，將推動尋職津貼及提供誘因，會鼓勵多使用台北青年職涯發展中心的輔導資源。

至於18歲公民權修憲複決案，將在11月26日與九合一選舉同天投開票。黃珊珊說，支持18歲納入公民權，因可增加決策人數，青年較有理想，可讓國家更進步，會透過文宣品加強宣傳，如製作貼紙、口罩等，盼民眾可支持並多投票，且願意替民團拍攝宣傳影片。（編輯：陳清芳）1111019