桃園市長選舉號次 鄭運鵬要當靠山張善政喊得第一

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桃園市選委會21日舉行市長選舉號次抽籤，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（前左4）抽到3號，喊出要當市民靠山。中央社記者葉臻攝 111年10月21日

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（中央社記者葉臻桃園21日電）桃園市選舉委員會今天進行桃園市長候選人姓名號次抽籤。國民黨桃園市長參選人張善政抽出1號、高喊「善政一定贏」；民進黨桃園市長參選人鄭運鵬抽出3號、象徵「市民有靠山」。

桃園市選舉委員會上午8時30分進行桃園市長候選人姓名號次抽籤，鄭運鵬第一個上台，抽出3號時手比3，高喊「運鵬當市長，市民有靠山」，隨後民眾黨桃園市長參選人賴香伶上台，抽出2號。

張善政則抽出1號，開心比讚喊出「桃園第一名，善政一定贏」；無黨籍桃園市長參選人鄭寶清自知將是4號，抽出號次時開玩笑說5號，隨後表示「四平八穩，跟著寶清走、創造好生活」。

鄭運鵬表示，抽到3號，代表桃園未來的黃金8年，他會照顧市民，讓市民有靠山、市政有靠山，在桃園投資的企業也通通有靠山。

張善政則說，他以誠摯、為桃園服務的心來抽籤，感謝老天幫忙，抽到支持者們最期待的號碼1號，代表桃園在他心裡永遠是第一名的城市，而且他這次一定會當選。

賴香伶表示，2號是勝利的手勢，桃園需要勇敢發聲、清廉勤政的香伶來改變桃園，2號代表「二話不說，勇敢發聲」；她也說，會送交政策辯論書給對手，希望他們3天內能回覆。

鄭寶清則說，4加4等於8，抽到4號，希望能四平八穩，市民跟著寶清走，創造桃園好生活。（編輯：李錫璋）1111021

桃園市選委會21日舉行市長選舉號次抽籤，民眾黨桃園市長參選人賴香伶（前右3）抽中2號。中央社記者葉臻攝 111年10月21日