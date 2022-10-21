鄧家基喊支持蔣萬安 黃珊珊：不用過多聯想

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（中央社記者劉建邦台北21日電）前台北市副市長鄧家基喊出支持國民黨市長參選人蔣萬安。黃珊珊今天被問及是否擔心棄保時說，不用過多聯想及替人貼標籤，單一事件不用這樣解讀，她每天就是爭取市民認同。

黃珊珊上午前往台北市選舉委員會抽籤，號次為8號。她在多名民眾黨台北市議員參選人陪同下，在選委會一樓接受聯訪時喊出「台北發發發」。黃珊珊說，8號很好，就是台北發發發。媒體詢問為何不用發大財，她回應「因為有人用過」。

媒體詢問，親民黨籍鄧家基昨天出席國民黨台北市議員參選人秦慧珠競選總部成立大會，蔣萬安也到場，鄧家基喊出市長選蔣萬安，有何看法。

黃珊珊回應，事先就知道此行程，鄧家基是幫老同事秦慧珠站台，在那種場合及氣氛，可以體諒，且不用有過多聯想，更不用替人貼標籤，鄧家基是她20多年好同事，在那種場合無可厚非。

她接著說，每個人都有立場，就像前市長黃大洲也曾參觀她的競選總部，她就是持續爭取支持。

媒體詢問是否擔心出現棄保效應？黃珊珊表示，不會因為此一事件就這樣解讀，且若回到棄保，就是忽略人民智慧，因為大部分市民都是沒顏色。

黃珊珊昨天接受中國時報專訪，報導提及黃珊珊團隊透露，有不少民眾致電競選總部，希望親民黨主席宋楚瑜不要替黃珊珊站台，擔心衝擊深藍及中間選票。

黃珊珊回應，沒接獲這樣的電話，不要故意不實傳言，她更不知道流言從哪傳出。

被問及專訪提到會找台積電創辦人張忠謀站台。黃珊珊說，這是開玩笑，是提及若每天算人名，可能會算不完，就是會爭取全部的人支持。

至於台北市長柯文哲和無黨籍苗栗縣長參選人、苗縣議長鍾東錦昨天會面，是否擔心影響後續選情。黃珊珊今天說，台北市政府盡地主之誼，且是市政交流，不要當成政治操作。

台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安論文爭議延燒，爆出資策會兼職報備問題。黃珊珊指出，由此可看到國家機器不擇手段打壓高虹安。（編輯：唐聲揚）1111021