藍白陣營質疑棒球場缺失 沈慧虹：假考察真選舉

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新竹市長參選人包括國民黨林耕仁及民眾黨高虹安25日抨擊新竹棒球場缺失。民進黨新竹市長參選人沈慧虹競選辦公室開記者會，由市議員李妍慧（左）及陳建名（右）反批，藍白陣營利用職權「假考察真選舉」。中央社記者魯鋼駿攝 111年10月25日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）新竹市長參選人包括國民黨林耕仁及民眾黨高虹安，今天均抨擊新竹棒球場缺失。民進黨竹市長參選人沈慧虹陣營則反批，藍白陣營利用職權「假考察真選舉」。

國民黨新竹市長參選人林耕仁今天開記者會，指新竹棒球場諸多缺失卻沒人負責，其工程被有偷工減料與工安意外前科的廠商承包，質疑前市長林智堅任內的評選標準。他承諾當選後全面徹查究責，絕對不會讓基層公務員背黑鍋。

民眾黨新竹市長參選人高虹安今天接受媒體聯訪表示，今年6月和體育署人員一起會勘新竹棒球場，提出諸多缺失，未料前副市長沈慧虹竟稱是抹黑、為了政治利益，呼籲新竹市政府面對全民檢視，了解改善進度。

沈慧虹競選團隊今天開記者會，市議員李妍慧表示，國民黨立委鄭正鈐利用職權邀請非公職的議員參選人參加棒球場考察；高虹安也讓自家參選人假借助理名義前往會勘，批是「假考察真選舉」。

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沈慧虹競選總部執行總幹事陳建名表示，藍白兩黨「以考察之名，行選舉之實」的行為，根本就是將棒球場當作政治提款機，工程考察淪為藍白操作政治輿論的擂台。

陳建名說，高虹安不辭立委的原因很簡單，因為可以穿著立委背心大大方方會勘，順便也讓沒有任何公職身分的議員參選人假借助理身分進入場所選舉，批評是「坐享行政資源，卻又裝可憐」。（編輯：李錫璋）1111025