高虹安指卓政宏也兼職 柯建銘：不要轉移焦點

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民眾黨新竹市長參選人高虹安兼職爭議延燒。民進黨立法院黨團總召柯建銘（圖）27日在立法院接受媒體訪問表示，資策會已發聲明，他呼籲高虹安不要轉移焦點，以一個危機製造另一個危機，應該要清楚說明，不要說謊、逃避。中央社記者鄭清元攝 111年10月27日

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（中央社記者王承中、王揚宇台北27日電）兼職爭議延燒，民眾黨新竹市長參選人高虹安今天表示，資策會執行長卓政宏自己在外兼職還領兼職費，鐵證如山，卓政宏不能迴避。民進黨團總召柯建銘則說，呼籲高虹安不要轉移焦點，應清楚說明。

高虹安被控任職資策會時兼職，但卓政宏也爆出兼職。高虹安今天在立法院接受媒體聯訪時表示，凡走過必留下痕跡，卓政宏自己在外兼職還領兼職費，如今事證非常明顯，上面就寫有兼職費。

她說，鐵證如山擺在眼前，卓政宏不能迴避，想知道卓政宏要如何回應。

高虹安指出，昨天立法院經濟委員會談論的題目是漁電共生，召委並未安排資策會列席，卻看到卓政宏不請自來，還希望能上台備詢，這真的是非常特別的情況，驗證卓政宏的「不請自來」，背後可能有很多的政治考量。

此外，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天在臉書撰文並在立法院接受媒體訪問表示，資策會已發聲明，他呼籲高虹安不要轉移焦點，以一個危機製造另一個危機，應該要清楚說明，不要說謊、逃避。

柯建銘也說，高虹安昨天第一次正式開記者會，坦白說根本是謊話連篇、顛倒是非，也是一個犯罪自白書，而且加害者要被害者道歉，這就像小偷叫警察道歉一樣離譜，如果這場選舉對她這麼重要，高虹安可以對資策會提告加重誹謗，而非一直要資策會道歉。

柯建銘表示，高虹安找來台灣民眾黨主席柯文哲，又指控民進黨操弄各種國家機器於股掌，這種老調有用嗎，根本是陷黨主席於不義，加一個陪葬兵馬俑而已，提早讓他斷送總統大位。（編輯：林淑媛）1111027