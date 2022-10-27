黃珊珊辦技職教育座談會 北市教育局長再度出席

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（中央社記者劉建邦台北27日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天辦技職教育座談會，北市教育局長曾燦金再度出席，黃珊珊說，因與家長會代表辦座談會，曾燦金是政務官應為政策背書是受邀出席，沒行政不中立。

黃珊珊上午在競選總部召開技職教育座談會，包含台北市高職學生及特教學生等家長會聯合會的多名代表皆出席，曾燦金在會議開始後出現在會場。會後進行聯訪時，媒體詢問曾燦金再度出席是否有請假及是以行動力挺黃珊珊嗎？

黃珊珊指出，與高職等家長會聯合會代表進行座談，所以邀曾燦金，因家長會意見很重要，加上曾燦金有替政策背書的責任，當然希望他可到場了解家長意見，且曾燦金是政務官，沒行政不中立。

曾燦金說，因關心技職及特殊教育代表的意見，所以家長會代表要與黃珊珊進行座談時，他樂觀其成且非常樂意出席，身為教育政策規劃及執行者，本來就會關心教育夥伴，並提到自己滿力挺黃珊珊。

家長會代表則補充，是由他們邀曾燦金出席。曾燦金會後接受聯訪指出，出席合乎規範且未跟市長柯文哲報備，有請假2小時，自己雖是政務官，針對家長會舉辦相關活動，能參加就會參加，並重申會力挺黃珊珊。

媒體詢問，針對柯文哲昨天在網路節目專訪時提到「北台灣哪一個議長不是（黑道）？」的看法。黃珊珊今天表示，柯文哲是快人快語，但不清楚前後文意思，過去台灣政壇的確出現黑道漂白問題。

黃珊珊接著說，柯文哲不是針對台北市議長或其他特定的人，但不管是哪個政黨或黨派，內部可能都有各自問題，因此透過選舉制度及提升選民素質，這些問題會越來越少。

至於選前之夜地點，黃珊珊表示，從頭到尾都是鎖定市政府或市府廣場，凱道格蘭大道從來不是選項。

針對11月5日電視辯論會準備方向？黃珊珊說，參選第一天就希望能在公開場合辯論政策，目前好像僅有這一次，擔任21年台北市議員、近3年副市長，每天都在準備，相信自己是比較熟悉市政議題，但辯論會有政治議題，將持續加強，且會找很多朋友提供意見。

媒體詢問，藍綠市長參選人近期透過大量公車廣告進行宣傳的看法，黃珊珊指出，廣告資源當然不如藍綠，這是事實，但會持續盡全力，也認為商品品質要好，不能只靠廣告。

媒體問及關於綠營持續以抗中保台議題爭取支持的看法。黃珊珊說，抗中保台到底是要保台灣人還是要保某些政黨的政治舞台，難道抗中保台成為他們唯一選舉工具嗎？還是已經沒別的事情可說？

媒體詢問為何在臉書（Facebook）發文力挺民眾黨新竹市長參選人高虹安？黃珊珊表示，因資策會過去說法跟現在完全不同，為選舉讓具公信力單位成為打手，覺得這件事情很奇怪，現在看來就是為勝選而不擇手段。

黃珊珊在9月底召開前瞻教育政見記者會，曾燦金有現身，議員質疑行政不中立，曾燦金當時在現場接受聯訪說，有請假，且沒行政不中立。（編輯：李錫璋）1111027