蔣萬安開箱競總 盧秀燕到場讚體現治理北市願景

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（中央社記者陳怡璇台北28日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安競選總部「市民基地」今天開箱，台中市長盧秀燕現身力挺，讚基地裡的親子共融空間、活化既有建物等，體現蔣萬安治理北市的願景。

蔣萬安今天與盧秀燕一同在「市民基地」亮相，並牽手展現國民黨團結氣勢，盧秀燕還體驗了裝著蔣萬安競選小物的夾娃娃機、照片打卡牆、咖啡站等，並稱讚咖啡豆品質不錯，笑稱「蔣萬安魔法咖啡，喝了心願會實現」。

蔣萬安、盧秀燕2人接著走訪基地2樓的親子共融空間，蔣萬安表示，設置小朋友遊戲區，旁邊有桌椅、會議空間等，讓爸媽可以帶小孩到此休息玩耍，如果家長要處理公事，小朋友就在旁邊玩耍，也很安心。

蔣萬安說，他也帶過1歲多、剛會走路的二寶到此，孩子很愛在遊戲區玩玩具、畫畫、翻繪本等。

盧秀燕表示，很榮幸參加蔣萬安的競總開箱，取名「市民基地」很貼切，且親子共融區域、活化既有建物等，體現了蔣萬安以市民為主、治理北市的願景，很少看到如此溫暖歡樂的競選總部，「舒服到我都不太想走」，歡迎民眾常來坐坐。

蔣萬安、盧秀燕接受媒體聯訪時被問及如何評估選情，盧秀燕指出，她認為蔣萬安穩定領先，但選票還在市民手上，她與蔣萬安都一樣、只能更謙虛更努力爭取支持，民調只是參考。

蔣萬安表示，感謝每份支持的力量，上次去台中潭子參訪，感謝盧秀燕全程陪同；今天開箱競總，他會持續以市民角度出發、了解基層、端出政策牛肉，希望選舉主軸回歸政策面。

媒體追問盧秀燕，2024年總統大選是否與新北市長侯友宜搭檔參選？對此，盧秀燕指出，「2022比2024重要、沒有2022就沒有2024」，這次首都市長之戰非常重要，若市民希望看到台北重返榮耀，就要支持蔣萬安。

蔣萬安被問到此議題時，盧秀燕再次重申應該先關注眼前的2022年選舉。

此外，多名國民黨人士也出席開箱活動力挺，包含北市議員徐弘庭、張斯綱、闕枚莎、王鴻薇、秦慧珠等，以及立委、競選總幹事林奕華等。

曾因0206選擇權大屠殺而陳情的男子今天也出現活動現場，他表示想關心蔣萬安團隊處理陳情案的進度，最後僅在人潮外圍觀看活動。

0206期貨選擇權大屠殺是指公元2018年2月6日台股受美股大跌影響，終場重挫逾500點，但在期貨市場上部分交易人持有部位因保證金不足，並達到期貨商應代為沖銷的標準，多家期貨經紀商為期貨交易人的部位代為沖銷，導致期貨交易人產生鉅額損失。（編輯：戴光育）1111028