柯文哲赴陳錦祥競總送菜頭 再認黑道說是地圖炮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北29日電）台北市長柯文哲今天到北市議長陳錦祥競總並送上菜頭致意，被問及是否要為「北台灣哪一個議長不是（黑道）」道歉時，再認是亂開地圖炮。他跟陳錦祥握手並喝茶寒暄。

柯文哲在網路節目專訪時稱「北台灣哪一個議長不是（黑道）」引發爭議，後來被媒體堵訪時說，只是想要消遣國民黨主席朱立倫，就開地圖炮亂打一通，講話不夠精確；至於會不會跟台北市議會議長陳錦祥道歉。柯文哲則說，不要挑撥離間，不要去問就沒事了，為什麼要把事情越鬧越大。

不過今天柯文哲的不公開行程中其中一場就是赴陳錦祥競選總部，並送上菜頭表示好彩頭之意，之後一起接受媒體聯訪。

媒體問為何今天來陳錦祥競選總部，柯文哲回說，議長要競選連任，市長來祝賀很正常。

媒體追問是否是為了「議長黑道說」道歉，柯文哲再認是亂開地圖炮，「就是被人家誇大其辭，講一整句聽起來沒問題，結果就剪那一段，天哪」。

陳錦祥則說，怕不了解的選民會因柯文哲這席話給自己製造麻煩，所以自己要更努力，否則票會流失，並澄清「我絕對不是黑道」，柯文哲在旁笑稱「從來就沒有講你是」，陳錦祥開玩笑回應「票要幫我補回來」。

隨後，柯文哲與陳錦祥握手合影，並至泡茶區聊天，之後柯文哲即離去前往下個行程。（編輯：李錫璋）1111029