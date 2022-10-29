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花蓮市長選舉藍營2人相爭 接連成立競總尋求支持

2022/10/29 15:53（10/29 16:06 更新）
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國民黨花蓮縣議員魏嘉彥（右）參選花蓮市長，29日成立競選總部，花蓮縣長徐榛蔚（中）、現任花蓮市長魏嘉賢（左）等人到場力挺。中央社記者張祈攝 111年10月29日
國民黨花蓮縣議員魏嘉彥（右）參選花蓮市長，29日成立競選總部，花蓮縣長徐榛蔚（中）、現任花蓮市長魏嘉賢（左）等人到場力挺。中央社記者張祈攝 111年10月29日
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（中央社記者張祈花蓮縣29日電）年底選舉，花蓮市長共4人登記參選，藍營開放競選，有魏嘉彥、李秋旺2人相爭；魏嘉彥今天成立競選總部，花蓮縣長徐榛蔚、花蓮縣黨部主委張逸華到場力挺；李秋旺明天成立競總。

花蓮市人口數佔全縣約1/3，國民黨原有4名現任議員表態參選，藍營縣黨部採開放競選，經協調後由年輕議員魏嘉彥、資深議員李秋旺2人相爭；綠營提名現任市民代表謝豪杰，另外還有無黨籍扶輪社友蔡志明，共4人登記參選。

魏嘉彥出身花蓮政治大家族，父母都曾任縣議員，這次兄弟3人都登記參選，哥哥魏嘉賢為現任花蓮市長，任期屆滿轉戰縣議員選舉，因違紀參選遭藍營撤銷黨籍；弟弟魏嘉彥則參選花蓮市長；小弟魏鈺晟這次參選花蓮市民代表。

魏嘉彥今天舉行競選總部成立大會，徐榛蔚、張逸華及14名里長到場力挺。徐榛蔚致詞肯定魏家兄弟在議員、市長任內期間親力親為的付出，呼籲1人拉1000票幫魏嘉彥助選，未來縣市一起同心努力。

李秋旺25日公開質疑，指魏嘉彥選舉文宣涉欺騙選民，黨部是開放競選，魏卻在文宣中自稱是「國民黨提名候選人」，反問難不成他（李秋旺）是違紀參選嗎？喊話魏嘉彥退選。

對於同黨對手抨擊，魏嘉彥今天指出，擔任公職12年來，秉持努力為民眾服務的原則，他認為選舉只是過程，仍相當尊重並感謝對手過去的照顧，會一步一腳印做好選民服務。

李秋旺明天上午9時在中華國小活動中心舉行競選總部成立大會；謝豪杰競選總部已於10月16日成立。（編輯：郭諭儒）1111029

國民黨籍花蓮縣議員魏嘉彥（前中）參選花蓮市長，其哥哥魏嘉賢（前左）為現任花蓮市長，任期屆滿轉戰縣議員；弟弟魏鈺晟（前右）也參選花蓮市民代表，3兄弟「分進合擊」，皆投身年底選戰。中央社記者張祈攝 111年10月29日
國民黨籍花蓮縣議員魏嘉彥（前中）參選花蓮市長，其哥哥魏嘉賢（前左）為現任花蓮市長，任期屆滿轉戰縣議員；弟弟魏鈺晟（前右）也參選花蓮市民代表，3兄弟「分進合擊」，皆投身年底選戰。中央社記者張祈攝 111年10月29日
魏嘉彥
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