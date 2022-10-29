許淑華成立仁愛鄉競總 韓國瑜推薦領南投更進步

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（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）國民黨南投縣長參選人許淑華今天成立仁愛鄉聯合競選總部，前高雄市長韓國瑜出席站台，韓國瑜說，許淑華是優質立委、縣長參選人，相信有堅定信念帶領南投縣更進步、更繁榮。

2022年地方公職人員選舉11月26日舉行，許淑華、國民黨仁愛鄉長參選人江子信聯合競選總部今天下午成立，韓國瑜到場站台，許多支持者大喊「韓國瑜加油」、「我愛你」，也對許淑華說「縣長好」，展現國民黨在仁愛原鄉長期高支持度，許淑華也為此向鄉民致謝。

韓國瑜致詞表示，政治要不要如此劍拔弩張？許淑華選縣長一直被抹黑造謠，被講得如此不堪，但許淑華為南投建設總是「一女當關」，是非常優質立委、縣長參選人，南投無機場和海港，南投要發財，路一定要先通，因此，許淑華堅持在立法院交通委員會爭取建設。

韓國瑜說，要發財先通路，網路、馬路、鐵路、水路不通，一點辦法都沒有，相信許淑華有堅定信念並謹記鄉親支持，用縣長身分帶領南投更進步、更繁榮；江子信出身教育界，對仁愛鄉充滿服務熱情，希望台灣政治充滿良善與光明，就從許淑華、江子信帶頭做起。

許淑華說，與立委馬文君、孔文吉在中央為仁愛鄉爭取力行產業道路改善，讓鄉親安全通行、農產運輸順暢，未來她擔任南投縣長將延續現任縣長林明溱在仁愛鄉道路建設，觀光發展則以合歡山星空軸線整合周邊景點，並持續推動族群文化特色、建立簡易自來水系統以穩定家庭與農業用水、照顧原鄉長輩等政策。（編輯：郭諭儒）1111029