蔡培慧拚集集生活品質再升級 許淑華允持續建設鹿谷

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（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）民進黨南投縣長參選人蔡培慧今天成立集集鎮聯合競選服務處，蔡培慧要讓集集鎮生活品質再升級；國民黨南投縣長參選人許淑華則與競選連任縣議員黃東灝成立鹿谷鄉聯合競選總部，承諾若當選會持續建設鹿谷鄉。

蔡培慧、集集鎮長參選人陳昭煜下午成立聯合競選服務處，內政部長徐國勇、無黨籍立委林昶佐到場力挺，徐國勇致詞表示，目前全國檢方偵辦涉嫌違反公職人員選舉罷免法案件超過200件，「舉頭三尺有神明」，請鄉親選像蔡培慧這樣誠懇、善良正派的好縣長。

徐國勇指出，這次選舉特別著重查賄、制暴，包含法務部調查局、內政部移民署、各地檢察機關及有偵查權、警察權單位已做好橫向聯繫工作，就是希望民主法治社會的選舉不受任何不法行為影響，更重要是讓所有選民在不被威脅、安心、公平的環境投票。

林昶佐說，俄烏戰爭讓全世界看見捍衛疆土的團結心，更讓人看到「德不孤，必有鄰」，多國提供烏克蘭源源不絕武器及物資；他也在蔡培慧身上看到堅韌力量，南投發展停滯17年，很多人都期待蔡培慧帶來改變，拜託大家一定要回南投家鄉投下這張票，迎接新南投。

蔡培慧表示，她擔任行政院中部聯合服務中心執行長期間，爭取中央直接補助修繕集集鎮各國中、小操場，也爭取專案補助改善數十年無人關心的老舊廁所，因為所有民生小事，都是蔡培慧心中的大事。

蔡培慧表示，集集鎮很適合發展綠色觀光，但鄉親生活建設也很重要，近年她陸續爭取到富山里農路、大石巷河岸、鹽水巷及支線農路、十五份橋上游河岸、永昌里河岸、田寮里坑溝整治等大小工程，未來持續提升長輩福利、健全校園設施，讓集集鎮生活品質再升級。

許淑華今天則與黃東灝成立鹿谷鄉聯合競選總部，許淑華出席致詞表示，她擔任立委協助處理農業人力、野溪坑溝整治、市區道路等建設，並減輕溪頭交通負荷、加強農產運輸路網，未來若擔任縣長，會持續建設鹿谷鄉。

許淑華表示，對於鹿谷農產，會帶頭銷售強化國內外通路，也會延續建設、開闢道路、增加農路，並串聯周邊觀光景點與在地農業整合行銷，對於青年則提供基金支持創業，長者照顧方面則規劃增加長照據點與時數及溫馨巴士，全方面照顧各年齡層縣民。（編輯：陳仁華）1111030