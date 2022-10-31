指中選會瀆職惹議 蔣萬安競辦：投票權受憲法保障

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（中央社記者劉世怡台北31日電）確診者不能投票惹議，國民黨台北市長參選人蔣萬安稱中選會「瀆職」，卻遭對手陳時中競選總幹事吳思瑤批卸責。蔣辦今天說，投票權受憲法保障，「難道陳時中主張確診者不可投票嗎」。

蔣萬安接受節目主持人黃暐瀚專訪，昨晚播出。蔣在專訪中指出，確診者不能投票，恐讓20萬人至30萬人無法投票，而中央流行疫情指揮中心許多制度已經開放，投票應該也要有配套，但民進黨政府、指揮中心、中選會做很多判斷都是有政治考量，而非用專業角度，批評中選會「瀆職」。

蔣萬安競選辦公室今晚發布新聞稿指出，美國、日本、南韓都有確診者投票的配套措施可供台灣參考，「難道是台灣跟不上世界？還是陳時中心裡有鬼，知道確診者不會投給他？」所以吳思瑤才認同中選會有關確診者不可投票規定。蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘指出，「確診者不可投票是陳時中反智指標之一」。

針對吳思瑤質問蔣萬安反共意識是否存在？蕭羽耘指出，蔣萬安多次表態捍衛主權、公開譴責中共軍演，秉持不求戰、不懼戰的態度，同時在立法院也支持強化國防應對各項挑戰，蔣萬安堅守民主價值、捍衛中華民國的決心不容懷疑。

至於吳思瑤擔心蔣萬安未來當選，是否會市庫通黨庫？蕭羽耘表示，首先感謝吳思瑤認同蔣萬安會當選市長，但在大眾眼中，行政院小編被抓包在國會質詢時製作側翼梗圖、某媒體人4年取得政府標案新台幣870多萬元、農委會1450萬元的行銷預算，以及疫苗採購預算被當成炒股籌碼，這才是「國庫通民進黨庫」的現在進行式。（編輯：李亨山）1111031