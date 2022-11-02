高市議員第8選區戰況膠著 民進黨團結力拚3席全上

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高雄市議員選舉第8選區因人口流失減少一席，競爭激烈，民進黨新人湯詠瑜被估在當選邊緣，高雄市長陳其邁（前）2日上午出席活動接受媒體聯訪時表示，對湯詠瑜勝選有很高期待，盼市民多支持。中央社記者蔡孟妤攝 111年11月2日

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）高市議員選舉第8選區因人口流失減少1席，競爭激烈，民進黨新人湯詠瑜被估在當選邊緣，老將展現氣度幫拉票，高雄市長陳其邁今天也說，對湯詠瑜勝選有很高期待，盼市民多支持。

高雄市議員選舉第8選區（前金、新興、苓雅）藍綠及無黨籍共8人參戰搶5席，其中民進黨有郭建盟、黃文益及湯詠瑜3人，國民黨則有現任議員陳若翠、黃紹庭及已故前議長許崑源女兒許采蓁3人。

爭取連任的陳其邁日前當地後援會成立，立委趙天麟在會上喊話要「3席全上」，郭建盟也自曝民調名次，表示自己與黃文益在安全名單，但湯詠瑜仍有些微差距，向支持者喊話「如果還沒決定投給誰，請支持新人湯詠瑜」。

黃文益今天接受媒體聯訪也說，民進黨目標是第8選區3席全上，前高雄市長韓國瑜幫許采蓁站台後，似乎「韓流」再現，衝擊民進黨選情，若僅要求支持者歸隊支持自己，恐會陷入危機，把餅做大並做好配票，才可能3席全上。

黃文益說，自己的支持者如果想把票配給湯詠瑜或郭建盟，他也尊重及樂觀其成，現階段民進黨3名參選人該做的，不是侷限支持者歸隊，而是要求支持者趕快幫忙拉票，把民進黨的基礎擴大，否則會與民進黨配票模式有衝突。

面對2名現任議員幫忙拉抬，湯詠瑜日前也在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）自主健康管理期間，透過新聞稿向前輩的溫暖提攜表示感謝。

陳其邁今天上午出席活動接受媒體聯訪則表示，湯詠瑜有台美雙律師資格，條件好、專業領域表現優，近幾次民調有上升，對她贏得選舉有很高期待，也希望市民能多支持。至於相關配票或組織等，尊重市黨部的選舉節奏。（編輯：郭諭儒）1111102